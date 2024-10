Noa Lang laat buiten het veld van zich horen en hoopt succes te herhalen met nieuwe samenwerking

heeft samen met rapper Ronnie Flex een nieuw nummer opgenomen. Het nummer, genaamd Damage, is deels te horen in een post die het tweetal samen heeft geplaatst. Lang ontving eerder deze week een Gouden Plaat omdat zijn vorige nummer meer dan tien miljoen keer is beluisterd op Spotify.

Noano, de artiestennaam van Lang, kreeg eerder deze week een Gouden Plaat overhandigd van Flex. Het vorige nummer, 7K Op Je Feestje, werd meer dan tien miljoen keer beluisterd op Spotify, een groot succes voor de aanvaller van PSV. De uitreiking door de rapper blijkt een hint te zijn geweest naar een nieuw project, aangezien het tweetal nu het nummer Damage heeft aangekondigd.

In de post is te zien hoe Lang en Flex in een kledingzaak staan terwijl ze aan het rappen zijn. De verwachting is daardoor dat de voetballer en de rapper ook een clip gaan uitbrengen. Wanneer het nummer en de bijbehorende video in zijn volledigheid uitkomen, is nog onduidelijk.

In de reacties regent het weer positieve commentaren uit de voetbalwereld. Zo schrijft PSV dat het nummer ‘op repeat’ staat, terwijl Steven Bergwijn aangeeft dat hij veel verwacht van de nieuwe track. Ook onder meer Lutsharel Geertruida, Couhaib Driouech, Sheraldo Becker en Justin Kluivert reageren met enthousiasme. Royston Drenthe, die na zijn carrière als profvoetballer als rapper aan de slag ging, laat ook weten uit te kijken naar het nummer.

