Makkelie wil met Bosz om tafel na uitspraken PSV-trainer

Danny Makkelie staat open voor een gesprek met Peter Bosz na diens uitspraken aan het adres van de scheidsrechter van vorige week, zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. De arbiter geeft aan dat hij het moeilijk vindt dat de trainer van PSV het op de persoon speelde.

Bosz misdroeg zich zaterdag in de wedstrijd tegen Sparta. De trainer reageerde woedend op het uitblijven van een penalty voor PSV na contact tussen Johan Bakayoko en Metinho. Vervolgens toonde Makkelie hem de gele kaart. Na afloop werd Bosz gevraagd naar het incident. “Ik ben altijd wel boos op Makkelie. Dat ligt dus misschien meer aan mij. Ik vind het helemaal niks”, zei de trainer van de koploper. Bosz kreeg veel kritiek op de uitspraak. De aanklager van de KNVB deed een schikkingsvoorstel van één wedstrijd schorsing, maar daar gingen PSV en zijn trainer niet mee akkoord.

In een interview met het Algemeen Dagblad gaat Makkelie in op de uitspraken die Bosz deed na afloop van de wedstrijd tegen Sparta. “Ik heb door de jaren heen een gladde rug gekregen”, stelt de arbiter. “Waar ik alleen meer moeite mee heb, is wanneer iets op de persoon wordt gespeeld en het disrespectvol wordt richting de arbitrage, zoals nu ook gebeurde.” De scheidsrechter hoeft verder ook helemaal niet aardig gevonden te worden, zo legt hij uit. “Er is altijd wel iemand ontevreden na een wedstrijd.”

Makkelie open voor gesprek met Bosz

Makkelie krijgt vervolgens de vraag of hij er niet aan heeft gedacht even met Bosz te bellen om de zaak uit te praten. “Daar sta ik altijd voor open”, geeft hij toe. “Voor elk gesprek, als daar op het veld aanleiding toe is. We werken in dezelfde wereld, zijn professionals. Dan kun je het gewoon uitpraten. Je komt elkaar toch steeds weer tegen.” De scheidsrechter benadrukt dat hij het prima vindt als spelers en trainers met hem praten, maar dan moet dit wel inhoudelijk zijn. “Niemand hoeft monddood te worden gemaakt, maar laten we wel fatsoenlijk met elkaar omgaan.”

