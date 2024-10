Sergiño Dest trekt portemonnee en laat grote wens uitkomen: 'Dit wilde ik in mijn Ajax-tijd al'

Een grote wens van is uitgekomen. In de stad waar hij opgroeide, Almere, heeft hij een voetbalveld mogen openen dat zijn naam draagt: het Sergiño Dest Court. De vleugelverdediger van PSV heeft het veldje deels zelf bekostigd, want hij vindt het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen om hun voetbaltalent te ontplooien.

“Hier leer je op jonge leeftijd eigenlijk alles”, vertelt Dest, die het veldje in Almere-Filmwijk liet openen, aan het Eindhovens Dagblad. “Mij heeft het echt gevormd, waarna ik naar de club ging en mezelf verder heb kunnen ontwikkelen. Daarom vond ik dat het veldje er per se moest komen. Het is een enorme eer dat het mijn naam draagt.”

Het maatschappelijke project stond al veel langer op de planning van Dest. Mede doordat hij momenteel met een kruisbandblessure aan de kant staat, had hij wat meer tijd om de formaliteiten af te ronden. “Ik wilde dit in mijn Ajax-tijd eigenlijk al”, legt hij uit. “Momenteel ben ik drie uur per dag volle bak bezig met oefeningen die nodig zijn voor mijn revalidatie. En daarna moet ik nog even uitrusten. Het gaat heel erg goed, maar ik pin me nog niet vast op een datum voor mijn rentree. Ik wil straks echt honderd procent zeker zijn van mijn zaak en vol vertrouwen terugkomen.”

Dest, die in een ander interview aangaf ‘rekening te houden met februari’ als het moment voor zijn terugkeer, zegt het voetbal enorm te missen. “Dat is het enige wat nu ontbreekt in mijn leven. Natuurlijk kom ik vaak kijken naar de wedstrijden en gelukkig gaat het in de Eredivisie goed, maar soms zit je jezelf ook te verbijten. Zo graag wil je meedoen. Ik weet dat het goed komt en dat geduld nodig is, maar makkelijk is het niet altijd.”

