PSV niet blij met uitlatingen van Schouten en wil snel om tafel

PSV is niet te spreken over de uitspraken die heeft gedaan in gesprek met De Telegraaf. Volgens de middenvelder had zijn afmelding bij het Nederlands elftal niet te maken met vermoeidheid, maar met een knieblessure.

PSV-trainer Peter Bosz gaf te kennen dat Schouten zich bij bondscoach Ronald Koeman vanwege algehele vermoeidheid. Schouten heeft dat weersproken. “Ik heb met pijnstillers tegen Sporting nog dingen kunnen onderdrukken, maar daarna werd het alleen maar erger. De pijn in mijn knie werd zo ondraaglijk dat ik gewoon niet meer kon spelen en ik Sparta-thuis en de twee interlands van Oranje moest overslaan”, aldus de middenvelder die aangeeft een botkneuzing te hebben waarbij ook wat vocht is gevonden.

Tegenover de NOS laat PSV weten niet blij te zijn met de uitspraken van Schouten. De Eindhovenaren willen dan ook snel om tafel met de middenvelder om soortgelijke zaken in de toekomst te voorkomen. Clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad sprak eerder vandaag al van het feit dat de uitspraken van Schouten ‘een open zenuw blootlegt’ bij PSV.

Schouten wil zo snel mogelijk terugkeren

Schouten zelf wilde niet dat er een beeld ontstaat waarbij hij al in oktober moet afhaken vanwege vermoeidheid. De botkneuzing waarbij vocht is gevonden moet ‘gewoon even herstellen’. “Er is verder niks kapot, niets met mijn meniscus of banden. De pijn moet alleen weg. Ik wil zo snel mogelijk terugkeren en het liefst al in de kraker tegen AZ."

