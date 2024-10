'AC Milan heeft PSV'er én voormalig Feyenoord-target op de korrel voor komende winter'

AC Milan overweegt komende winter bij PSV aan te kloppen voor aanvaller , zo meldt La Gazzetta dello Sport vrijdag. De Rossoneri willen graag een extra vleugelspeler aan de selectie toevoegen, maar hebben óók voormalig Feyenoord-target (Club Brugge) op de korrel, zo weet de roze sportkrant.

Er heerst ontevredenheid in Milaan over een aantal huidige aanvallers in de selectie van trainer Paulo Fonseca, weet La Gazzetta te melden. Het trio Luka Jovic, Noah Okafor en Samuel Chukwueze heeft vooralsnog niet weten te bewijzen een vaste basisplaats waardig te zijn.

Daarom zouden er drie namen op het verlanglijstje van AC Milan prijken voor komende winter: Lang, Skov Olsen én Ismaïla Sarr (Crystal Palace). Skov Olsen staat er goed op in Italië, waar hij eerder voor Bologna uitkwam. Club Brugge zou mogelijk zo'n vijftien miljoen euro verlangen voor de Deen die afgelopen zomer nog in de belangstelling stond van Feyenoord, dat zelfs een recordbedrag voor hem overhad.

Lang zou in de zomer van 2022 ook al in de belangstelling van AC Milan hebben gestaan. De Oranje-international tekende een jaar later echter bij PSV, waar hij door blessures vooralsnog niet volledig tot wasdom is gekomen. "Op een leeftijd van 25 jaar en met een loopbaan die hij tot nu toe in België en Nederland heeft doorgebracht, voelt Lang zich klaar om zijn kwaliteiten in een andere competitie te testen", weet de sportkrant echter.

