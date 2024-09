'Dit recordbedrag had Feyenoord over voor de komst van Skov Olsen'

Feyenoord heeft de komst van uit het hoofd gezet. Dat meldt 1908.nl althans. Volgens het medium dienden de Rotterdammers een ‘absoluut recordbedrag’ in van zo’n vijftien miljoen euro en had dat middels variabelen nog verder kunnen oplopen tot zeventien miljoen euro, maar wil Club Brugge de Deense aanvaller zó laat in de transferwindow niet meer laten gaan.

Feyenoord-trainer Brian Priske had graag gezien dat er in de laatste dagen van de transferwindow nog een versterking voor de flanken was gekomen. Skov Olsen stond bovenaan het verlanglijstje. Club Brugge telde begin 2022 ruim zes miljoen euro neer voor de komst van de Deen, die in België al snel uitgroeide tot smaakmaker. Hij had vorig seizoen nog een groot aandeel in de landstitel van Club Brugge en is het nieuwe seizoen eveneens goed begonnen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord-target Skov Olsen krijgt stevig verwijt: 'Het getuigt vooral van weinig respect'

Club Brugge was bereid te luisteren naar andere clubs, maar dan moesten ze wel héél diep in de buidel tasten. Volgens Het Nieuwsblad verlangt de Belgische topclub een bedrag van rond de twintig miljoen euro voor zijn aanvaller. 1908.nl meldde zondagavond al dat Feyenoord een ‘recordbedrag’ over had voor de komst van de Deen. Volgens Voetbal International was het verschil tussen vraag en aanbod maandagochtend ‘veel te groot’ en dat is de afgelopen uren niet veranderd. “Feyenoord had een absoluut recordbedrag klaarliggen voor de komst van Skov Olsen, maar Club Brugge verleent op de laatste dag van de Nederlandse transferwindow niet langer medewerking”, zo schrijft 1908.nl.

Volgens dat medium bedroeg de aanbieding van Feyenoord zo’n vijftien miljoen euro en had dat bedrag middels variabelen nog verder kunnen oplopen tot zeventien miljoen euro. “De Belgen dwarsbomen een transfer, waardoor de Rotterdammers uiteindelijk naast het net zullen vissen. De club uit de Belgische Jupiler Pro League staat zó laat in de window simpelweg niet te springen om zijn sterspeler van de hand te doen”, zo klinkt het.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Domper voor Feyenoord en Priske: steunpilaar moet onder het mes en is weken absent

Feyenoord moet het de komende tijd stellen zonder een belangrijke speler.