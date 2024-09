‘Feyenoord moet diep in de buidel tasten: Club Brugge verlangt torenhoge transfersom’

Club Brugge is niet van plan voor een appel en een ei te laten gaan. De Deense vleugelspeler wordt hardnekkig in verband gebracht met een overstap naar Feyenoord, maar dan zal de nummer twee van het afgelopen seizoen in Nederland wel heel diep in de buidel moeten tasten. Volgens Het Nieuwsblad verlangt de regerend kampioen van België een bedrag van rond de twintig miljoen euro voor Skov Olsen.

Yankuba Minteh was vooral in de tweede helft van het afgelopen seizoen een sensatie op de rechtervleugel van Feyenoord. De Rotterdammers hadden hem dan ook graag langer binnenboord gehouden, maar hij stapte voor een bedrag van meer dan dertig miljoen euro over van Newcastle United naar Brighton & Hove Albion. Trainer Brian Priske liet de afgelopen periode niet na om te benadrukken dat Feyenoord met het vertrek van Minteh aan kwaliteit heeft ingeleverd. Het is duidelijk dat de Rotterdamse topclub een kwaliteitsinjectie op die positie goed kan gebruiken en daarvoor heeft het z’n pijlen gericht op Skov Olsen.

Feyenoord moet de portemonnee trekken voor Skov Olsen

Club Brugge telde begin 2022 ruim zes miljoen euro neer voor de komst van de Deen, die tot op heden 103 wedstrijden speelde voor de Belgische topclub en daarin goed was voor 44 doelpunten en 25 assists. Hij is het nieuwe seizoen met drie doelpunten en één assist na zes wedstrijden goed begonnen en speelde zich daarmee in de kijker van Feyenoord, dat zich volgens 1908.nl met een ‘recordbedrag’ heeft gemeld bij Club Brugge. De hoogte daarvan is niet bekend, maar duidelijk is dat Feyenoord flink in de buidel moet tasten. “Vrijdag raakte bekend dat na enkele Premier League-clubs ook Feyenoord zijn pijlen heeft gericht op de Deen, maar voorlopig voldeed de Nederlandse club nog niet aan de hoofdprijs. Blauw-zwart wil liefst een bedrag rond de 20 miljoen euro en Skov Olsen toonde tegen Cercle nog eens waarom hij dat waard is”, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Feyenoord kwam nog niet in de buurt van vraagprijs

Skov Olsen moest zich zondag in de stadsderby tegen Cercle weliswaar halverwege de tweede helft laten vervangen, maar had met een doelpunt en een assist een groot aandeel in de 3-0 overwinning van Club Brugge, de derde opeenvolgende competitiezege. “Kortom, tegen Cercle droop de klasse er nog eens vanaf. Skov Olsen toonde ook dat hij nog steeds gemotiveerd is om zich te tonen in het shirt van Club. Al speelde in zijn achterhoofd mogelijk ook wel mee dat hij zich nog een laatste keer kon tonen aan de geïnteresseerde clubs”, waaronder dus Feyenoord. “Bij de Nederlandse club zou Skov Olsen onder de vleugels van zijn landgenoot Brian Priske terechtkomen en hij zou er ook Champions League kunnen spelen. Maar kan Feyenoord voldoende geld op tafel leggen? Vrijdag was dat alleszins niet het geval”, zo klinkt het.

