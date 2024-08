Van Gangelen luistert met verbazing naar Priske: 'Als ze hem nu al gaan benoemen...'

Jan Joost van Gangelen merkt een groot verschil bij Feyenoord ten opzichte van een jaar geleden. De nummer twee van het afgelopen seizoen in de Eredivisie liet zondagmiddag op bezoek bij Sparta Rotterdam opnieuw punten liggen. Brian Priske sprak na afloop de hoop uit dat er de komende week nieuwe spelers arriveren in De Kuip, omdat zijn selectie zeker na het vertrek van onder meer versterking kan gebruiken. Van Gangelen vindt de naam van Minteh opvallend.

Feyenoord nam de rappe vleugelspeler vorig jaar op huurbasis over van Newcastle United. Snel werd duidelijk dat hij met zijn snelheid en dribbels alles in zich had om een smaakmaker te worden in de Eredivisie, maar het kwam er in de eerste maanden niet uit. Arne Slot was evenmin meteen overtuigd, maar na winterstop liet Minteh steeds meer van zijn klasse zien. Gaandeweg de tweede seizoenshelft veroverde hij een basisplaats en met elf doelpunten en zes assists in 37 wedstrijden noteerde hij uiteindelijk nog aardige statistieken.

Minteh keerde na vorig seizoen terug naar Newcastle United, dat hem voor liefst 35 miljoen euro verkocht aan Brighton & Hove Albion. Volgens Priske is het vertrek van Minteh een groot gemis voor Feyenoord. De opvolger van Slot liet zich na afloop van het bezoek aan Sparta uit over mogelijke versterkingen en gaf aan dat die nodig zijn, zeker omdat naast Mats Wieffer ook Minteh is vertrokken. Van Gangelen heeft er met enige verbazing naar geluisterd. “Kun je nagaan hoe snel het gaat, want als hij nu al Minteh gaat benoemen… Daar waar we vorig jaar eigenlijk pas op het laatste moment dachten: dit is er inderdaad wel eentje”, zegt Van Gangelen in Dit was het Weekend op ESPN.

Kenneth Perez kan wel begrijpen waarom Priske de naam van Minteh laat vallen. “Het is natuurlijk wel zo dat het in het hedendaagse voetbal draait om snelheid en kracht. Dat had hij wel. Hij was wel vaak blind. Het werd wel beter en beter, maar hij was ook te vaak gevaarlijk voor zijn eigen elftal”, doelt Perez op het feit dat Minteh vaak (slordig) balverlies leed en daarmee de tegenstander de kans gaf om Feyenoord pijn te doen in de omschakeling. Bij Brighton & Hove Albion verscheen Minteh in de eerste twee competitieduels in de basis. In de openingswedstrijd tegen Everton (0-3) verzorgde hij meteen een assist.

