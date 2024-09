Geschiedenis herhaalt zich wéér: Feyenoord ziet droomversterking uitvallen met blessure

Feyenoord meldde zich afgelopen vrijdag – volgens 1908.nl – concreet bij . De Club Brugge-aanvaller kon ‘ieder moment’ een aanbieding uit Rotterdam ontvangen, maar startte zondag ‘gewoon’ in de basis tegen Cercle Brugge. De Deen speelde een sterke wedstrijd, maar viel in geblesseerd uit.

Skov Olsen gaf de assist bij de 2-0 van Christos Tzolis en zette zelf de 3-0 op het scorebord. Feyenoord-fans vroegen zich hardop af of de 24-jarige aanvaller door deze prestaties nog wel haalbaar zou zijn voor de Rotterdammers. Skov Olsen, die nog tot medio 2026 vastligt bij Club Brugge, zou een permanente transfer naar De Kuip moeten maken.

LEES OOK: Feyenoord ziet transferdoelwit vlak voor sluiten transferwindow geblesseerd raken

De Deen speelde dus een uitstekende wedstrijd, maar moest in de slotfase het veld verlaten met een ogenschijnlijke blessure. Skov Olsen greep in de 65e minuut naar de rug en liet zich vervangen. Het is niet bekend hoe ernstig de blessure is.

LEES OOK: Feyenoord wordt vlak voor transferdeadline concreet voor Jordan Lotomba

Voor Feyenoord is de blessure van het nieuwe transfertarget een herkenbaar tafereel. De Rotterdammers waren deze transferperiode geïnteresseerd in Boubacar Traoré van Wolverhampton Wanderers, maar die deal klapte wegens een blessure. Datzelfde gold voor Tiago Gouveia van Benfica.

