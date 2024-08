Feyenoord wordt plots concreet voor Conference League-ster van 2023/24

Feyenoord heeft zich officieel gemeld voor , zo meldt 1908.nl. De Rotterdammers kunnen 'ieder moment' een aanbieding neerleggen bij Club Brugge voor de Deense rechtsbuiten, die bij Feyenoord kan samenwerken met landgenoot Brian Priske.

Het zou niet gaan om een verhuurperiode, maar om een definitieve transfer. Skov Olsen heeft een contract tot medio 2026 bij Club Brugge. Hij speelt sinds januari 2022 bij Club Brugge en was sindsdien goed voor 102 officiële wedstrijden, waarin hij 43 keer scoorde en 24 assists gaf.

Artikel gaat verder onder video

Skov Olsen beleefde vorig seizoen een sterk jaar met veertien doelpunten in de Belgische Pro League. Hij maakte ook indruk in de Conference League: mede door zijn vier doelpunten en twee assists reikte Club Brugge tot de halve finale, waarin Fiorentina te sterk was.

LEES OOK: Mitchel Bakker verlaat Atalanta en wacht ontmoeting met Feyenoord

De 24-jarige Skov Olsen is afkomstig uit Denemarken en begon zijn carrière bij FC Nordsjaelland. Na twee jaar verkaste hij naar Bologna, dat hem in januari 2022 verkocht aan Club Brugge voor zo'n 6,4 miljoen euro. Skov Olsen speelde 33 interlands voor Denemarken, waarin hij 8 keer scoorde. Hij zat bij de selectie die in 2021 de halve finale van het EK haalde.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Domper voor Feyenoord en Priske: steunpilaar moet onder het mes en is weken absent

Feyenoord moet het de komende tijd stellen zonder een belangrijke speler.