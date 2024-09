Feyenoord wordt vlak voor transferdeadline concreet voor Jordan Lotomba

Jordan Lotomba kan de nieuwe rechtsback van Feyenoord worden, zo schrijft 1908.nl zondagmiddag. De club zou zich officieel gemeld hebben voor de Zwitser, die onder contract staat bij OGC Nice.

Lotomba speelt sinds 2020 voor Nice, nadat hij overkwam van BSC Young Boys uit zijn thuisland. Namens Nice was hij goed voor 143 officiële wedstrijden. In het huidige seizoen heeft hij geen basisplaats: Lotomba mocht slechts invallen in de eerste twee competitieduels.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Feyenoord haalt nieuwe Orkun Kökçü binnen: presentatie is maandag'

Feyenoord ruikt zodoende een kans om de 25-jarige vleugelverdediger over te nemen. Lotomba wordt het vaakst ingezet als rechtsback, maar kan ook op de linkerflank uit de voeten. Zijn contract bij Nice loopt nog maar een jaar door.

Lotomba speelde zeven interlands voor Zwitserland. Hij maakte deel uit van de selectie voor het EK 2021, maar deed niet mee aan het EK dat deze zomer plaatsvond.

'Kevin Diks komt niet naar Feyenoord'

Eerder deze week werd Kevin Diks nog genoemd als nieuwe rechtsback voor Feyenoord. Hoofdtrainer Brian Priske zou zijn naam intern hebben geopperd. "De Rotterdammers zijn uiteindelijk niet concreet geworden voor Diks, maar wél voor Lotomba", zo schrijft 1908.nl. Feyenoord heeft tot maandagavond de tijd om de komst van Lotomba af te ronden. De club is ook bezig met het binnenhalen van In-Beom Hwang van Rode Ster Belgrado.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 René van der Gijp weet hoeveel punten Feyenoord in de Champions League gaat halen

Voormalig aanvaller René van der Gijp voorspelt hoeveel punten Feyenoord pakt in de competitiefase van de Champions League.