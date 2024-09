'Feyenoord haalt nieuwe Orkun Kökçü binnen: presentatie is maandag'

is op weg naar Feyenoord. Volgens Voetbal International worden zondag de onderhandelingen met Rode Ster Belgrado afgerond over de middenvelder. Op 1908.nl wordt al gesproken van een akkoord en het inplannen van de medische keuring. De presentatie zou maandag plaatsvinden.

Hwang wordt gezien als een speler die het vertrek van Mats Wieffer naar Brighton & Hove Albion op kan vangen. Behalve Hwang was ook Mads Bidstrup van Red Bull Salzburg in beeld, maar het is de vraag of zijn komst nu nog realistisch is. Eerder had Feyenoord interesse in Boubacar Traoré als vervanger van Wieffer, maar de controleur van Wolverhampton Wanderers raakte woensdagavond ernstig geblesseerd.

Hwang, goed voor zestig interlands namens Zuid-Korea, speelde in zijn loopbaan voor Daejeon Citizen in Zuid-Korea, Vancouver Whitecaps (Canada), Rubin Kazan (Rusland), FC Seoul (Zuid-Korea), Olympiakos (Griekenland) en sinds vorig jaar voor Rode Ster Belgrado. Hij kwam voor circa vijf miljoen euro over van Rubin Kazan en maakte in Servië indruk op het middenveld.

© Imago

In het huidige seizoen was Hwang in zeven officiële wedstrijden - vijf in de competitie en twee in de voorronde van de Champions League - goed voor vijf assists. Met Rode Ster bereikte hij ten koste van Bodø/Glimt de competitiefase van de Champions League. De Servische club werd gekoppeld aan onder meer PSV, maar Hwang zal het dus vooral in de Eredivisie opnemen tegen de Eindhovenaren.

‘Hwang wordt vergeleken met Kökçü’

Hwang, die volgens 1908.nl intern bij Feyenoord ‘erg wordt vergeleken’ met Orkun Kökçü, werd overigens ook in verband gebracht met Ajax. Hij zelf was donderdagavond opvallend emotioneel na de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen FK Bodø/Glimt. De middenvelder liep in zijn eentje een ereronde over de sintelbaan om de supporters van Rode Ster Belgrado te bedanken en gaf zijn tranen daarbij de vrije loop.

