Feyenoord informeert op aanbeveling van Brian Priske naar Kevin Diks

Feyenoord denkt aan de komst van verdediger , zo meldt 1908.nl vrijdagochtend. Volgens het doorgaans goed ingevoerde medium hebben de Rotterdammers bij FC Kopenhagen geïnformeerd naar de 27-jarige verdediger, die een bekende is van Feyenoord-trainer Brian Priske.

1908 weet dat Diks positief opgevallen is bij Priske, toen de coach van Feyenoord actief was in Denemarken. De Rotterdamse club bestudeert de oud-voetballer van Feyenoord, Vitesse en Fiorentina nu nader. Op dit moment ligt er nog geen concreet bod op tafel, maar het is een realistische mogelijkheid dat dit voor 2 september nog gaat gebeuren.

Feyenoord heeft niet alleen Diks in beeld. Dennis te Kloese gaat met miljoenen euro's melden voor een spelmaker op het middenveld en een rechtsbuiten. Door het vertrek van Lutsharel Geertruida wordt er ook nadrukkelijk gekeken naar verdedigers. Diks is voor die linie in beeld, maar er wordt ook gedacht aan de komst van Asger Sörensen, centrumverdediger van Sparta Praag.

