Lutsharel Geertruida op weg naar RB Leipzig, 'transfersom ruim 25 miljoen euro'

RB Leipzig heeft zich bij Feyenoord gemeld voor , zo weet journalist Fabrizio Romano. De verdediger geldt als 'topdoelwit' om de aan Al-Nassr gelinkte Mo Simakan te vervangen.

Geertruida staat ook op de radar bij Aston Villa, maar nu is dus ook Leipzig serieus. De interesse van de Bundesliga-club is geen grote verrassing, want Leipzig was een jaar geleden ook al in de markt voor Geertruida.

Leipzig zal snel moeten handelen, want de transfermarkt sluit in Duitsland vrijdag de deuren. Duitse clubs mogen dus tot vrijdagavond spelers kopen; in Nederland sluit de markt komende maandag.

'Transfersom 25 miljoen euro'

Het Algemeen Dagblad bevestigt de interesse van Leipzig en stelt dat de 'droomtransfer er lijkt te komen'. Volgens de krant houdt Feyenoord 20 miljoen euro over aan de deal, maar journalist Fabrizio Romano maakt melding van 'ruim 25 miljoen euro'. Vorig jaar ketste de overstap van Geertruida naar Leipzig vlak voor het verstrijken van de transferdeadline af.

Eerdere transfers ketsten af

De verwachting is dat Feyenoord gaat meewerken aan de transfer van Geertruida, mede omdat diverse andere spelers tegen de verwachtingen in nog altijd in Rotterdam onder contract staan. De transfers van Calvin Stengs (Charlotte FC) en Justin Bijlow (Southampton) ketsten af door de medische keuring, terwijl Santiago Giménez niet naar Nottingham Forest wil.

Asger Sørensen mogelijke vervanger Geertruida

Mocht Geertruida inderdaad vertrekken bij Feyenoord, dan zien de Rotterdammers in Asger Sørensen zijn mogelijke vervanger, zo meldde 1908.nl donderdagochtend al. De 28-jarige Deen staat onder contract bij de Tsjechische kampioen Sparta Praag, waar hij de afgelopen twee seizoenen speelde onder de huidige Feyenoord-trainer Brian Priske.

