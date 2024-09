‘Feyenoord was bereid transferrecord te breken, blessure gooit roet in het eten’

Feyenoord was van plan een bod van tien miljoen euro te doen op van Benfica, zo weet het Portugese JN. De vleugelspeler raakte echter geblesseerd, waardoor het plan van de Rotterdammers niet doorging. Toch wordt de naam van de Portugees nog steeds genoemd in De Kuip.

Feyenoord was onlangs van plan om het eigen transferrecord te verbreken voor Gouveia. De Rotterdammers wilden namelijk een bod van tien miljoen euro te plaatsen voor de buitenspeler, maar een blessure gooide roet in het eten. In het duel van Benfica met Estrela da Amadora kwam Gouveia al na dertig minuten binnen de lijnen voor de geblesseerde Fredrik Aursnes, maar vlak voor tijd raakte ook de aanvaller geblesseerd aan zijn schouder. Het huidige transferrecord is in handen van Dávid Hancko, die in de zomer van 2022 voor 8,3 miljoen euro overkwam van Sparta Praag.

De verwachting is dat Gouveia nu vier maanden aan de kant zal staan, waardoor het voorstel van tien miljoen euro vanuit Feyenoord uitgesloten lijkt. De Rotterdammers waren van plan het bod in te dienen na de wedstrijd tegen Estrela, schrijft JN. Ondanks de blessure blijft de naam van de Portugees nog altijd rondzingen in De Kuip. Daarbij heeft Feyenoord concurrentie van het Belgische Anderlecht.

Gouveia brak nog niet door bij Benfica

Gouveia wist bij Benfica tot dusver nog geen vaste basisplaats af te dwingen. Afgelopen seizoen mocht de buitenspeler 23 keer in actie komen voor de Portugese topclub, waarvan vijf keer in de basis. In die duels wist hij drie keer te scoren en leverde hij drie assists. Dit seizoen kwam de aanvaller drie keer als invaller binnen de lijnen. Daarin scoorde hij eenmaal en was hij ook één keer aangever.

