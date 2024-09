KNVB meldt nieuwe datum voor Klassieker tussen Feyenoord en Ajax

De KNVB en gemeente Rotterdam hebben een nieuwe datum gevonden voor De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax. De ontmoeting tussen de aartsrivalen stond in eerste instantie gepland voor komende zondag, maar nadat de politiebonden hadden aangekondigd om rondom en tijdens het duel te gaan staken zag de gemeente Rotterdam zich genoodzaakt er een streep doorheen te zetten. Feyenoord en Ajax treffen elkaar nu op woensdag 30 oktober 2024 om 18.00 uur.

De politiebonden voeren deze weken actie voor een nieuwe regeling voor vervroegd pensioen. De huidige regeling loopt volgend jaar af en de politiebonden willen graag zien dat er een verlenging komt. Ze gebruikten de voorbije speelrondes in de Eredivisie al om actie te voeren. Zo waren er bij onder meer de wedstrijden FC Twente - Sparta Rotterdam en NAC Breda - Ajax geen agenten aanwezig. Daardoor ontstond in De Kuip al de vrees dat de politiebonden ook tijdens De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax zouden gaan staken.

De politiebonden kondigden afgelopen maandag inderdaad aan zowel rondom als tijdens het duel tussen Feyenoord en Ajax actie te gaan voeren. Daardoor zag de driehoek, bestaande uit de burgemeester van Rotterdam, het Openbaar Ministerie én de politie, zich genoodzaakt een streep te zetten door De Klassieker van komende zondag. Het zoeken naar en vinden van een nieuwe datum dreigde mede door de Europese verplichtingen van Feyenoord en Ajax een groot probleem te gaan worden, maar een paar dagen na de afgelasting kondigt de KNVB al een nieuwe datum aan.

Feyenoord en Ajax treffen elkaar op woensdag 30 oktober om 18.00 uur in De Kuip. “Op zoek naar een nieuwe datum en kijkend naar de speeldagenkalender van het Nederlandse betaald voetbal is dit het eerste moment dat passend is ten opzichte van de overige wedstrijden van Feyenoord en Ajax waarbij er sprake is van minimaal twee etmalen volledige rust tussen wedstrijden. Het competitiebestuur betaald voetbal, bestaande uit Marianne van Leeuwen (KNVB), Jan de Jong (Eredivisie CV) en Marc Boele (Keuken Kampioen Divisie) heeft dit besluit genomen)”, zo klinkt het op de officiële site van de Eredivisie.