Feyenoord meldt zich met recordbod op Skov Olsen: 'Take it or leave it'

Feyenoord heeft een 'recordbedrag' geboden op , zo meldt 1908.nl. Het zou gaan om een 'take it or leave it'-bod: als Club Brugge het bod niet accepteert, dan is de deal geklapt, zo is de boodschap.

De duurste spelers uit de clubgeschiedenis van Feyenoord is Ayase Ueda, die voor een vast bedrag van circa acht miljoen euro overkwam van Cercle Brugge. Skov Olsen kan hem dus opvolgen als duurste Feyenoorder ooit, maar het is niet bekend welk bedrag de club heeft geboden.

Skov Olsen heeft een contract tot medio 2026 bij Club Brugge. Hij speelt sinds januari 2022 bij Club Brugge en was sindsdien goed voor 102 officiële wedstrijden, waarin hij 43 keer scoorde en 24 assists gaf. Hij viel zondagmiddag geblesseerd uit tegen Cercle Brugge, maar die blessure lijkt duis geen roet in het eten te gooien.

Skov Olsen beleefde vorig seizoen een sterk jaar met veertien doelpunten in de Belgische Pro League. Hij maakte ook indruk in de Conference League: mede door zijn vier doelpunten en twee assists reikte Club Brugge tot de halve finale, waarin Fiorentina te sterk was.

De 24-jarige Skov Olsen is afkomstig uit Denemarken en begon zijn carrière bij FC Nordsjaelland. Na twee jaar verkaste hij naar Bologna, dat hem in januari 2022 verkocht aan Club Brugge voor zo'n 6,4 miljoen euro. Skov Olsen speelde 33 interlands voor Denemarken, waarin hij 8 keer scoorde. Hij zat bij de selectie die in 2021 de halve finale van het EK haalde.

Feyenoord ook concreet voor Bidstrup

De supporters van Feyenoord kunnen zich niet alleen verheugen op de mogelijke komst van Skov Olsen. De Rotterdammers zijn ook concreet voor Mads Bidstrup, die eveneens een ‘recordbedrag’ zou moeten kosten. Bidstrup staat momenteel onder contract bij Red Bull Salzburg. De komst van In-Beom Hwang (Rode Ster Belgrado) wordt waarschijnlijk maandag bevestigd.

