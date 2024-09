Transfernieuws zorgt voor vreugde en leedvermaak bij Feyenoord-fans richting Ajax

maakt maandag vrijwel zeker de overstap van Rode Ster Belgrado naar Feyenoord. Dat de Zuid-Koreaanse middenvelder naar verluidt ook in de belangstelling stond van aartsrivaal Ajax, zorgt bij veel supporters van de Rotterdamse club voor extra vreugde en leedvermaak.

Diverse Servische media meldden afgelopen donderdag dat zowel Feyenoord als Ajax in de markt zou zijn voor Hwang. Mozart Sport verzekerde dat beide clubs een voor Rode Ster Belgrado ‘niet te weigeren’ bod hadden uitgebracht op de 27-jarige middenvelder.

LEES OOK: 'Feyenoord haalt nieuwe Orkun Kökçü binnen: presentatie is maandag'

Zondag werd vervolgens door Voetbal International het nieuws gebracht dat Hwang op weg is naar Feyenoord en vermoedelijk maandag medisch wordt gekeurd in De Kuip. Dat de international van Zuid-Korea voor een transfer naar Feyenoord in plaats van Ajax kiest, zorgt voor vreugde en leedvermaak in Rotterdam.

Fansite FR12 stipt bijvoorbeeld aan dat Hwang ‘ook de overstap kon maken naar Ajax, maar voor Feyenoord heeft gekozen’, daarbij refererend aan de berichtgevingen in de buitenlandse media. Ook op X is het leedvermaak groot bij veel fans van Feyenoord over het naar verluidt aftroeven van Ajax.

