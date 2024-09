Feyenoord-target Skov Olsen krijgt stevig verwijt: 'Het getuigt vooral van weinig respect'

Feyenoord hoopt zich op de slotdag van de zomerse transferwindow nog te verzekeren van de komst van . De Deen is bij Club Brugge uitgegroeid tot een van de smaakmakers op de Belgische velden en had zondag nog een groot aandeel in de overwinning op Cercle. Maar Skov Olsen krijgt zeker niet alleen maar complimenten. Hij zou zijn ‘talent’ te weinig hebben getoond.

Club Brugge pikte Skov Olsen begin 2022 voor een bedrag van ruim zes miljoen euro op bij Bologna. Hij was met zes doelpunten en acht assists in vijftien wedstrijden meteen van grote waarde voor zijn nieuwe werkgever. Tijdens zijn eerste volledige seizoen kampte Skov Olsen met zijn fitheid, maar kon hij met negen doelpunten en zeven assists in dertig wedstrijden in alle competities desondanks goede cijfers overleggen. Vorig seizoen had hij met tien doelpunten en vier assists in de reguliere competitie en vier goals in de Champions’ play-offs een groot aandeel in de landstitel.

De Deen is het nieuwe seizoen eveneens goed van start gegaan. Zo loodste hij Club Brugge zondag nog met een doelpunt en een assist naar de overwinning op Cercle. Club Brugge boekte daarmee de derde competitiezege op rij en lijkt na een moeizame start nu écht los. “Het is vrij simpel: als Club Brugge volop draait, dan kan geen enkele ploeg in België daar tegenop. Dat is ook logisch, want ze hebben de duurste, breedste en rijkste kern”, zo schrijft journalist Peter Vandenbempt in zijn wekelijkse analyse voor Sporza. “En al helemaal als Andreas Skov Olsen er zin in heeft, zoals gisteren. Misschien dat het vooruitzicht van de Champions League hem wakker heeft geschud.”

Mooie uitdaging in de Champions League

Club Brugge wacht een loodzware, maar mooie campagne in de competitiefase van de Champions League. De kampioen van België werd afgelopen donderdag gekoppeld aan Borussia Dortmund, Sturm Graz, AC Milan, Aston Villa, Celtic, Sporting Portugal, Juventus én Manchester City. Of Skov Olsen bij de start van de Champions League nog speler is van Club Brugge, zal moeten blijken. Feyenoord wil hem heel graag overnemen, al is het de vraag of de Rotterdammers aan de vraagprijs van Club Brugge kunnen voldoen. Vandenbempt ziet in elk geval een duidelijk verbeterpunt voor Skov Olsen. “Het contrast met zijn non-matchen, niet alleen in Dender vorige week, was gigantisch”, zo klinkt het.

“Ik las dat Vetlesen (teamgenoot bij Club Brugge, red.) vindt dat Skov Olsen te weinig respect krijgt. Dat is toch typisch voetballerspraat”, zo vervolgt Vandenbempt. De journalist is juist van mening dat Skov Olsen het te vaak laat afweten. “Het getuigt vooral van weinig respect van Skov Olsen voor zijn ploeg dat hij met zo veel talent zo vaak zo weinig doet”, zo leest het. Vandenbempt zag de Deen in de stadsderby tegen Cercle wél een hoog niveau halen. “En dan is er geen houden aan.”

