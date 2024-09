'Feyenoord haalt op Deadline Day de vervanger van Geertruida binnen'

Feyenoord staat op het punt zich te versterken met en aast op de komst van , maar haalt op de slotdag van de zomerse transferwindow ook nog binnen. Dat schrijft Voetbal International althans. De 25-jarige Zwitser moet in Rotterdam-Zuid de naar RB Leipzig vertrokken Lutsharel Geertruida vervangen.

Het was de afgelopen weken niet de vraag óf, maar wanneer Geertruida zou vertrekken bij Feyenoord. De Oranje-international had in de eerste vier officiële wedstrijden van dit seizoen weliswaar ‘gewoon’ een basisplaats, maar in De Kuip bleef men serieus rekening houden met een transfer. Die kwam er vorige week. RB Leipzig was vorig jaar al in de race voor Geertruida. De Duitse topclub koos toen nog voor iemand anders, maar pakte een jaar later wél door voor de Nederlander. Een aderlating voor Feyenoord, dat zich voor het sluiten van de transfermarkt nog wel gaat verzekeren van de komst van een nieuwe rechtsback.

Lotomba nieuwe rechtsback van Feyenoord

1908.nl maakte zondagavond al melding van de Rotterdamse interesse in Lotomba en volgens Voetbal International wordt hij op Deadline Day binnengehaald door Feyenoord. Lotomba maakte in de zomer van 2017 transfervrij de overstap van Lausanne-Sport naar Young Boys. Voor die club speelde hij 73 wedstrijden, alvorens in 2020 voor een bedrag van zeven miljoen euro te verkassen naar OGC Nice. Na 143 wedstrijden, waaronder 31 in het afgelopen seizoen onder inmiddels Ajax-trainer Francesco Farioli, staat hij nu dus op het punt de overstap te maken naar Feyenoord. “Feyenoord zag Geertruida vrijdag vertrekken naar RB Leipzig en haalt op Deadline Day een vervanger binnen: Jordan Lotomba van OGC Nice”, zo klinkt het.

Lotomba heeft bij OGC Nice een aflopend contract. Hij kan zowel op de rechter- als linkerflank uit de voeten, maar zal Feyenoord-trainer Brian Priske vooral van meer opties op de rechterkant moeten voorzien. “Bart Nieuwkoop en de jeugdige Givario Read waren na het vertrek van Geertruida de enige echte rechtsbacks in de selectie van de Rotterdammers. Met de aanstaande komst van Lotomba zit Priske ruimer in de opties voor die positie”, zo schrijft het weekblad.

Skov Olsen

Naast Lotomba moet ook Skov Olsen op Deadline Day in Rotterdam-Zuid arriveren. De Deense vleugelspeler moet Priske van de gewenste kwaliteitsinjectie in de voorhoede voorzien. Club Brugge is echter niet van plan hem zomaar te naar Feyenoord te laten vertrekken. Volgens Belgische media verlangt de landskampioen een bedrag van rond de twintig miljoen euro voor Skov Olsen.

