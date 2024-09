Feyenoord brengt gigantisch bod uit op Mads Bidstrup en 'loopt tegen muur op'

Red Bull Salzburg heeft meerdere biedingen van Feyenoord op de Deense middenvelder afgeslagen, zo weet Bold. De biedingen zouden inmiddels van 'dubbele cijfers' zijn, ofwel meer dan tien miljoen euro, maar daarmee weet Feyenoord de Oostenrijkse topclub nog niet te overtuigen.

Salzburg versterkte zich vrijdag met Stefan Bajcetic, die wordt gehuurd van Liverpool en op dezelfde positie speelt als Bidstrup, maar desondanks vangt Feyenoord nog bot. “Red Bull Salzburg heeft Bidstrup hoog zitten en wil hem behouden”, zo klinkt het in Denemarken. “Feyenoord loopt dus tegen een muur aan, maar dat betekent niet per definitie dat het een onmogelijke opgave is.”

'Feyenoord vergeet Bidstrup'

Volgens Voetbal International is Bidstrup inmiddels echter geen doelwit meer voor Feyenoord. "De Rotterdammers vinden de kwaliteiten van Bidstrup niet stroken met de vraagprijs", zo schrijft clubwatcher Martijn Krabbendam.

De 23-jarige Bidstrup speelde in de jeugdopleidingen van IF Brøndby, FC Kopenhagen en RB Leipzig. Hij verkaste in 2020 naar Brentford en speelde acht competitieduels voor die club: vier in de Championship (2020/21) en vier in de Premier League (2021/22). Brentford verhuurde Bidstrup tussen januari 2022 en het einde van 2022/23 aan FC Nordsjaelland, waarna hij in de zomer van 2023 werd verkocht aan Red Bull Salzbiurg. Voor die club kwam hij tot 45 officiële wedstrijden, waarin hij 3 keer scoorde en 2 assists gaf.

Feyenoord zeer actief op de transfermarkt

In ieder geval is duidelijk dat Feyenoord druk bezig is in de slotfase van de transfermarkt. De Rotterdammers bevestigen vermoedelijk maandag de komst van In-Beom Hwang. Bovendien zou een recordbod zijn uitgebracht op Club Brugge-aanvaller Andreas Skov Olsen en is Feyenoord concreet voor OGC Nice-rechtsback Jordan Lotomba. Ook wordt Feyenoord in verband gebracht met Diyor Kholmatov, een 22-jarige aanvallende middenvelder van het Oezbeekse Pakhtakor FC, die goed was voor vijf interlands namens Oezbekistan.

Zaterdagavond bevestigde Feyenoord de komst van keeper Plamen Andreev: hij komt over van Levski Sofia. Ook Anis Hadj Moussa, Jayland Mitchell, Chris-Kévin Nadje, Devin Haen, Gijs Smal, Julián Carranza, Ibrahim Osman, Hugo Bueno en Facundo González (huurbasis) werden al naar De Kuip gehaald. Daartegenover staat het vertrek van Mats Wieffer, Lutsharel Geertruida, Marcus Pedersen, Ramon Hendriks, Lennard Hartjes, Thijs Jansen, Alireza Jahanbakhsh en Kostas Lamprou, terwijl negen spelers op huurbasis werden weggestuurd.

