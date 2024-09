Feyenoord maakt volgende transfer bekend met tweet in het Bulgaars

Feyenoord heeft de komst van zaterdagavond officieel bevestigd. De Bulgaarse doelman komt over van Levski Sofia en tekent een contract tot medio 2029 in De Kuip.

Andreev leek aanvankelijk met name in beeld door het dreigende vertrek van Justin Bijlow naar Southampton. Maar ook toen die transfer afketste, bleef Feyenoord in de markt voor het negentienjarige keeperstalent, omdat hem veel potentie werd toegedicht. Vanuit Bulgarije werd al melding gemaakt van een transfersom van anderhalf miljoen euro.

Jyri Nieminen, de Finse keeperstrainer van Feyenoord, heeft Andreev getipt. De jonge doelman maakte op drie jaar geleden al zijn debuut voor Levski Sofia en deed het daar voortreffelijk. In de Bulgaarse competitie speelde hij al zestig competitiewedstrijden voor zijn club en hield daarin maar liefst 39 keer een clean sheet. Hij was de nummer één doelman van de huidige koploper van Bulgarije.

"Welkom bij Feyenoord, Plamen Andreev!", schrijft Feyenoord in het Bulgaars op X. Met deze transfer lijken de Rotterdammers ook Nick Olij af te schrijven als optie, aangezien hij tot dusver te duur werd bevonden. De kans is klein dat na Andreev ook Olij aan de selectie nog wordt toegevoegd.

