Tweet van PSV over Rick Karsdorp zorgt voor verbazing bij eigen supporters

De wijze waarop PSV de komst van heeft aangekondigd, zorgt voor verbazing op sociale media. De door PSV in het leven geroepen hashtag #CreatingRickTogether wordt door veel voetbalfans niet begrepen.

De hashtag lijkt een verwijzing naar de slogan "Creating Stars Together", die PSV gebruikt om de visie van de club te omschrijven. Het zijn bijvoorbeeld de eerste woorden uit een beleidsplan dat voor de periode 2022-2024 werd opgesteld. Een soortgelijke hashtag werd eerder deze zomer gebruikt door sommige fans en door journalist Rik Elfrink rondom de geruchten over de mogelijke komst van Sepp van den Berg: #CreatingSeppTogether.

Elfrink reageert zaterdagavond op een fan die verbaasd is over de hashtag #CreatingRickTogether. “Volgens mij hangt er op de Herdgang ook een doek: Creating Stars Together”, schrijft de journalist, die zich de verbazing over de hashtag voor Karsdorp wel kan voorstellen. “Deze is letterlijk uitgelegd wat curieus, in beginsel.” Behalve PSV-fans reageren ook Feyenoord-fans verbaasd, omdat zij van mening zijn dat Karsdorp toch echt is 'gecreëerd' in Rotterdam.

