PSV heeft gewenste rechtsback binnen en maakt transfervrije komst Karsdorp bekend

vervolgt zijn carrière bij PSV, zo maken de Eindhovenaren bekend via de officiële kanalen. Het contract van de rechtsback bij AS Roma werd donderdagmiddag ontbonden, waarna de landskampioen snel in actie kwam. De verdediger tekent een contract voor één seizoen met een optie voor nog een jaar.

PSV is al de hele transferperiode op zoek naar versterkingen voor de verdediging. Na het vertrek van Jordan Teze speelde aanvallende middenvelder Richard Ledezma de afgelopen duels op de rechtsbackpositie. Waar Karsdorp in eerste instantie nog niet in beeld was bij de Eindhovenaren, werd hij een serieuze optie nadat AS Roma zijn contract had ontbonden.

Donderdagavond meldden het Eindhovens Dagblad en Mounir Boualin al melding van een persoonlijk akkoord tussen Karsdorp en PSV. Twee dagen later is de deal officieel en kondigt de regerend landskampioen het jeugdproduct van Feyenoord aan als nieuwe rechtsback. Namens de Rotterdammers speelde de verdediger al 123 duels in de Eredivisie. Daarin was hij drie keer trefzeker en gaf hij 24 assists.

Reactie van Karsdorp

“Het is leuk om na zeven jaar weer terug in Nederland te zijn. Mijn familie en ik kijken er enorm naar uit”, geeft de rechtsback aan in gesprek met de clubkanalen. “Met mijn drive, power en loopvermogen pas ik goed bij het spel dat PSV wil spelen.” De verdediger hoopt in het Philips Stadion weer de beste versie van zichzelf te worden. “Laten we ervoor gaan dat nu een nieuwe goede periode aanbreekt. Waarin we kampioen worden en we zover mogelijk komen in de Champions League.”

