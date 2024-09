Henk Spaan komt met zeer opvallende mening over Champions League-loting Feyenoord en PSV

Feyenoord heeft 'een fractie gunstiger' geloot dan PSV in de Champions League, zo vermoedt Henk Spaan. Daarentegen heeft PSV in zijn ogen een betere ploeg. Vrijdag leerden de twee Nederlandse deelnemers hun tegenstanders kennen.

Feyenoord neemt het op tegen Manchester City (uit), Bayern München (thuis), Bayer Leverkusen (thuis), Benfica (uit), Lille OSC (uit), Red Bull Salzburg (thuis), Sparta Praag (thuis) en Girona (uit). Voor PSV zijn Liverpool (thuis), Paris Saint-Germain (uit), Juventus (uit), Shakhtar Donetsk (uit), Sporting Portugal (thuis), Rode Ster Belgrado (uit), Girona (thuis) en Stade Brest (thuis) de tegenstanders.

Dat Spaan de loting van Feyenoord gunstiger vindt, is opvallend te noemen. Statistiekenbureau Opta kent iedere ploeg een rating toe en heeft becijferd dat slechts drie ploegen een zwaardere loting hebben dan Feyenoord. De tegenstanders van Feyenoord hebben een gemiddelde rating van 91,6; alleen Liverpool, Sparta Praag (allebei 91,1) en Paris Saint-Germain (92,4) hebben het zwaarder getroffen. De tegenstanders van PSV hebben een rating van 89,3, waarmee slechts acht ploegen een gunstigere loting hebben.

Ook als wordt gekeken naar de clubcoëfficiënten, heeft Feyenoord een zwaardere loting dan PSV. Sterker nog: van alle 36 clubs heeft Feyenoord op papier de allerzwaarste loting. De acht tegenstanders hebben bij elkaar opgeteld een clubcoëfficiënt van 598,4, een iets hogere score dan de opponenten van PSG (598,4). De tegenstanders van PSV komen op een totaal van 498,8; negen ploegen hebben volgens deze ranking een gunstigere loting.

Spaan schrijft in Het Parool dat het speelschema belangrijk is voor de moraal – hij schreef het artikel voordat het schema bekend werd gemaakt. Direct drie toptegenstanders zou funest kunnen zijn, waarschuwde hij. “Kijkend naar PSV durf ik voorzichtig te zeggen dat Feyenoord een fractie gunstiger heeft geloot. Daartegenover staat dat PSV de betere ploeg is. Zeg het maar”, aldus Spaan.

