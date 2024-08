PSV is akkoord met Rick Karsdorp, gedrag op Instagram verraadt veel

De overstap van naar PSV lijkt in een stroomversnelling te zijn geraakt. Het Eindhovens Dagblad houdt weliswaar een slag om de arm, maar schrijft dat het erop lijkt dat Karsdorp vrijdag al de medische keuring ondergaat in Eindhoven. Ook journalist Mounir Boualin maakt melding van de aanstaande transfer: hij spreekt van een persoonlijk akkoord.

Eerder op de donderdag nam AS Roma per direct afscheid van Karsdorp, die daarmee transfervrij is. Vervolgens ging hij op sociale media een aantal PSV-functionarissen én een bekend supporters- en nieuwsaccount van de club - PSV Medium - volgen. Daardoor leek een overstap naar PSV dichtbij. De rechtsback onderhandelt met PSV over een contract van vermoedelijk een of twee jaar.

Karsdorp maakte in de zomer van 2017 de overstap van Feyenoord naar AS Roma, dat hem in seizoen 2019/20 weer aan Feyenoord verhuurde. Donderdag maakten de Italianen bekend dat het contract van de Nederlander, dat nog doorliep tot medio 2025, per direct wordt ontbonden. Daarmee is de rechtsback transfervrij.

#Karsdorp is indd rond met #PSV! Alleen een medische keuring staat een deal nog in de weg. De focus in Eindhoven gaat nu naar een rechter centrale verdediger. — Mounir Boualin (@MounirBoualin) August 29, 2024

Itakura lijkt niet te komen

Het lijkt erop dat Ko Itakura niet haalbaar is voor PSV. “De Eindhovenaren hebben het op allerlei manieren geprobeerd, maar het lijkt een lastige zaak te gaan worden. De kans dat dit nog gaat kantelen lijkt klein”, schreef Boualin daar donderdag over. Ook Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad rekent niet meer op de deal. Borussia Mönchengladbach wil niet meewerken, omdat het geen vervanger meer kan halen.

Waarom PSV nieuwe verdedigers wil

Bij PSV is Jordan Teze vertrokken naar AS Monaco, zijn André Ramalho en Shurandy Sambo transfervrij weggegaan, is Sergiño Dest voorlopig uit de roulatie en blijkt Mauro Júnior nogal blessuregevoelig. Om die redenen heeft directeur Earnest Stewart zijn zinnen gezet op de komst van meerdere nieuwe verdedigers. Olivier Bocagli zou graag vertrekken, maar mag niet weg van PSV.

