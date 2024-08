Luijckx fel richting PSV: 'Ze hadden hem moeten houden'

Kees Luijckx is van mening dat PSV deze zomer had moeten behouden, zo laat hij weten bij Voetbalpraat op ESPN. De Braziliaanse verdediger vertrok na het aflopen van zijn contract bij PSV transfervrij naar Corinthians. Toch had de geroutineerde Ramalho nog zeker een rol kunnen hebben bij de regerend kampioen.

PSV heeft momenteel te maken met de nodige transferperikelen in de achterhoede. Jordan Teze vertrok begin deze week naar AS Monaco, terwijl Olivier Boscagli zijn geluk wil beproeven bij Brighton & Hove Albion. Technisch directeur Earnest Stewart is dan ook druk op zoek naar defensieve versterkingen.

"Ze hadden André Ramalho moeten houden", begint Luijckx. Tafelgenoot Kees Kwakman haakt daar vervolgens op in en is het niet een met zijn collega-analist. “Daar hebben ze in principe Ryan Flamingo voor gehaald. Daar kan je discussiëren over kwaliteit... Op dit moment laat hij het nog niet zien."

Luijckx geeft vervolgens aan waarom PSV Ramalho had moeten behouden. “Hij was in heel veel wedstrijden de zwakke schakel. In topwedstrijden gaven de tegenstanders graag de bal aan Ramalho. Maar PSV is wel kampioen met hem geworden en hij heeft echt een aandeel gehad in dat kampioenschap. Hij is een speler die straks als het team zich heeft gevormd, die zich gewoon weer voegt op de bank.”

Van Gangelen niet eens met Luijckx

Presentator Jan Joost van Gangelen is het overduidelijk oneens met Luijckx inzake Ramalho. "Hij wilde heel graag weg”, aldus Van Gangelen. “Hij heeft zich nooit onvoorwaardelijk basisspeler gevoeld en er was altijd een beetje kritiek. Hij was vaak de lul als het om voetbal ging, want dan moest hij zitten en kwam Jerdy Schouten er in. Hij wilde gewoon heel graag weg. Hij wilde echt naar een andere club.”

Luijckx denkt dat Ramalho genoegen zou nemen met plek op de bank

Luijckx laat zich echter niet zomaar uit het veld slaan in de discussie en reageert op Van Gangelen. “Jij haalt hem zomaar weg. Hij is een speler die daar echt wel gelukkig was. Als je hem een beetje kan paaien. Ramalho is echt niet de verlosser van PSV, maar als je hem kan houden dan had hij nu gewoon zijn ding gedaan. Hij weet wat er van hem wordt verwacht, hij kan spelers vertellen wat er van ze wordt verwacht. Dan had hij zich echt makkelijk gevoegd naar een positie op de bank, denk ik, als Stewart zijn selectie in orde had gemaakt.”

Het aanblijven van Ramalho zou de positie van PSV op de transfermarkt ook wat makkelijker hebben gemaakt. “Dan kun je gasten als Teze en Boscagli iets makkelijker van de hand doen. Want nu kan je het bijna niet, want PSV moet gewoon zijn punten halen de komende wedstrijden”, besluit Luijckx het onderwerp.

