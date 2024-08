PSV lijkt gedroomde opvolger Teze te kunnen vergeten: 'Door zijn komst staat met potlood een streep'

PSV lijkt in de zoektocht naar een vervanger voor de naar AS Monaco vertrokken Jordan Teze niet langer te hoeven rekenen op de komst van . De Argentijn van Sevilla, die zijn land anderhalf jaar geleden nog vanaf de strafschopstip naar de wereldtitel schoot, werd de afgelopen dagen volop gelinkt aan de Eindhovenaren, maar volgens clubwatcher Rik Elfrink kan er 'met potlood een streep' door zijn komst worden gezet.

Sevilla verhuurde Montiel het afgelopen seizoen al aan het Engelse Nottingham Forest. In het huurcontract met de Premier League-club werd een verplichte koopoptie ter waarde van elf miljoen euro opgenomen, die geactiveerd zou worden als de rechtsback een minimaal aantal minuten gespeeld zou hebben. Daar kwam hij echter niet aan, waardoor hij deze zomer terugkeerde bij zijn Spaanse broodheer. Daar is Montiel echter overbodig, waardoor een overstap naar Eindhoven volgens Spaanse media zeer waarschijnlijk was. Het zou wederom om een huurdeal gaan, deze keer met een koopoptie voor een bedrag tussen de zeven en tien miljoen euro.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Rik Elfrink verklapt over PSV: 'Niemand zegt dit hardop, en je mag het niet zo noemen, maar...'

Elfrink schrijft op X echter dat het niet zover lijkt te gaan komen: "Door de komst van Montiel staat inmiddels met potlood een streep bij PSV", meldt de journalist van het Eindhovens Dagblad. "De ervaring leert dat vulpennen het niet altijd doen", grapt Elfrink erachteraan, verwijzend naar de uitspraak die Teze eind juli deed over zijn toekomst in Eindhoven - en uiteindelijk niet nakwam.

LEES OOK: 'PSV topfavoriet voor huur Montiel: toekomstige tranfersom bekend'

Technisch directeur Earnest Stewart van PSV kan dus verder kijken in de zoektocht naar een opvolger van Teze. Want het staat buiten kijf dat trainer Peter Bosz er in ieder geval nog een nieuwe rechtsback bij gaat krijgen, verzekert Elfrink: "PSV wil in de komende twaalf dagen gewoon nog een vervanger van Jordan Teze aantrekken, maar de Argentijn kan ijs en weder dienende van het lijstje", aldus de clubwatcher.

Door de komst van Montiel staat inmiddels met potlood een streep bij PSV. De ervaring leert dat vulpennen het niet altijd doen. PSV wil in de komende 12 dagen gewoon nog een vervanger voor Jordan Teze aantrekken, maar de Argentijn kan ijs en weder dienende van het lijstje. — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 21, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Peter Bosz: 'Hij is technisch de beste speler die ik ooit gezien heb'

PSV-trainer Peter Bosz vertelt wie ‘technisch de beste speler’ is met wie hij ooit heeft gewerkt.