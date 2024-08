Rik Elfrink verklapt over PSV: 'Niemand zegt dit hardop, en je mag het niet zo noemen, maar...'

PSV voelt nog niet bijster veel druk om de selectie te versterken, zo denkt journalist Rik Elfrink. De regerend kampioen is weliswaar druk bezig met de komst van meerdere verdedigers, maar lijkt vooralsnog niet bezorgd dat de sportieve prestaties gaan lijden onder het uitblijven van versterking.

In tegenstelling tot voorgaande seizoenen speelt PSV geen Europese voorrondes, waardoor de selectie niet zo vroeg op oorlogssterkte hoefde te zijn. Dat maakt deze zomer ‘in alles anders’ dan de afgelopen drie zomers, zegt Elfrink in de AD Voetbalpodcast. Destijds was de druk op de spelers en op de technisch manager – toen nog John de Jong – ‘totaal anders’. Bovendien heeft PSV vertrouwen in een goede seizoenstart in de Eredivisie.

“Niemand zegt dit hardop – dit is mijn uitspraak – maar PSV heeft nu vier inspeelpotjes”, doelt Elfrink op het begin van de Eredivisie. PSV begon tegen RKC Waalwijk (5-1 zege) en Heracles Almelo (1-3 zege) en speelt hierna tegen Almere City (uit) en Go Ahead Eagles (thuis). "Daar schrikt PSV niet van", stelt de journalist van het Eindhovens Dagblad. "Ik weet dat je het niet zo mag noemen, en het klinkt misschien heel aanmatigend, maar intern moet het zo gaan.”

“Ze moeten denken: jongens, we hoeven niet zo'n haast te hebben”, speculeert Elfrink. “Joey Veerman zei het afgelopen weekend ook nog. Bij Almere City win je voor 98 procent zeker. Doe je dat niet, dan krijg je veel kritiek op het uitblijven van versterkingen. Maar voorlopig staat PSV met zes uit twee bovenaan en is er eigenlijk niet zoveel. Als Earnest Stewart die twee of drie kanonnen kan binnenhalen, dan heeft hij waarschijnlijk zijn taak volbracht.”

