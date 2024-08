PSV wordt serieus en brengt bod uit van maximaal dertien miljoen euro

Het bod van PSV op Mikayil Faye bedraagt maximaal dertien miljoen euro, zo weet journalist Fabrizio Romano. Het zou gaan om een vast bedrag van elf miljoen, plus twee miljoen aan bonussen. Daarmee zou Faye een van de duurste clubaankopen ooit worden.

Eerder op de woensdag werd al duidelijk dat PSV een bod had uitgebracht op Faye. De hoogte daarvan is inmiddels dus bekend. Ook blijkt, zoals verwacht, dat er een terugkoopclausule voor Barcelona in het voorstel zit inbegrepen. Op die manier behoudt Barcelona de controle over de toekomst van Faye. Als hij boven verwachting presteert, kan Barcelona hem terughalen.

Voor welk bedrag dat kan gebeuren, is niet duidelijk, maar Romano meldt dat het gaat om een bedrag dat hoger is dan dertig miljoen euro. Een herhaling van ‘Xavi Simons-scenario’ - de spelmaker vertrok via een terugkoopclausule voor een laag bedrag naar zijn oude club Paris Saint-Germain - lijkt dus niet te zullen plaatsvinden.

Behalve PSV hebben ook Lille OSC en Stade Rennais biedingen uitgebracht op de twintigjarige verdediger uit Senegal, die een contract tot medio 2027 heeft bij Barcelona. Hij speelde nog geen officiële wedstrijden voor de Spaanse club, maar droeg wel al eenmaal het shirt van Senegal.

