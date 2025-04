Van Nistelrooij laat één cruciale vraag onbeantwoord na degradatie met Leicester City

Ruud van Nistelrooij weet nog niet of hij volgend seizoen nog steeds op de bank zit als trainer van Leicester City. The Foxes verloren zondag op eigen veld met 0-1 van het Liverpool van Arne Slot, waardoor de degradatie naar de EFL Championship een feit is.

Begin december werd Van Nistelrooij aangesteld door Leicester, als opvolger van de ontslagen Steve Cooper. De Nederlander slaagde er echter niet in om de club voor de Premier League te behouden: van de 22 competitiewedstrijden onder zijn leiding wist Leicester er slechts drie te winnen. De nederlaag tegen Liverpool betekent de genadeklap voor de promovendus, die dus na één seizoen alweer terugzakt naar het tweede niveau.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Uitgejoelde invaller zet Liverpool op matchpoint, doek valt voor Leicester en Van Nistelrooij

Voor de camera's van beIN Sports toont Van Nistelrooij zich na afloop realistisch: "We zagen het natuurlijk al aankomen. De laatste weken, of maanden, zaten we al in een lastige situatie", zegt de trainer. "We zullen nu vooruit moeten kijken en het seizoen positief moeten afmaken. Met wedstrijden zoals vorige week tegen Brighton (2-2, red.) en zoals vandaag tegen Liverpool, meer kan ik niet van mijn spelers vragen." Zijn ploeg had tegen The Reds meer verdiend, stelt Van Nistelrooij: "Die afgekeurde goal (van Conor Goady, red.), ik heb ze gegeven zien worden. En we raakten ook nog de paal. Maar natuurlijk was Liverpool sterker", moet de trainer toegeven.

LEES OOK: Van Nistelrooij wordt keihard aangepakt: 'Van een zwak elftal een verschrikkelijk elftal gemaakt'

Vervolgens krijgt Van Nistelrooij de vraag of hij er zeker van is dat hij de juiste man is om Leicester volgend seizoen op het tweede niveau te blijven leiden. De voormalig topspits houdt zijn kaarten echter nog even voor de borst: "We hebben nog vijf wedstrijden te gaan. Natuurlijk gaan we het seizoen binnen de club evalueren en kijken wat het best mogelijke plan is, dus laten we afwachten hoe dat gaat", aldus Van Nistelrooij.

➡️ Meer voetbalnieuws

👉 Gecancelde Viaplay-commentator Jean-Paul Rison reageert voor het eerst op ophef 🔗

👉 Amerikaanse speelsteden willen €575 miljoen extra voor het WK 🔗

👉 'Misleidende constructie' bij Vitesse: 'Licentiecommissie op het verkeerde been gezet' 🔗

👉 'Nieuwe Royston Drenthe' gespot in Oranje: 'Dat gáát maar, dat Duracell-batterijtje' 🔗

👉 ESPN onthult: deze Nederlandse voetballer is de schoonzoon van Arne Slot 🔗