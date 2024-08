'PSV hoort gigantische vraagprijs voor Itakura en brengt bod uit op Faye met opvallende clausule'

Als PSV werk wil maken van Ko Itakura, zal de club diep in de buidel moeten tasten. Volgens De Telegraaf wil Borussia Mönchengladbach pas in gesprek bij een bod van vijftien miljoen euro of hoger.

De zoektocht van PSV naar defensieve versteking verloopt nog niet voorspoedig. De kampioen van de Eredivisie lijkt de komst van Sepp van den Berg (Liverpool) te kunnen vergeten en Itakura dreigt een dure optie te zijn. Borussia Mönchengladbach wil hem eigenlijk niet kwijt, ‘maar lijkt wel bereid om in gesprek te gaan met een geïnteresseerde club, als er een transferbedrag van 15 miljoen euro of hoger betaald kan worden’, aldus De Telegraaf.

Artikel gaat verder onder video

PSV betaalde vorig jaar zo’n vijftien miljoen euro voor Hirving Lozano, die daarmee de recordaankoop van de club is. Itakura zou dat bedrag dus moeten evenaren of overtreffen. De 27-jarige Japanner van Borussia Mönchengladbach speelde tussen 2019 en 2021 in de Eredivisie bij FC Groningen, die club die hij inruilde voor Schalke 04. De Japanner groeide daar uit tot een van de sterkhouders en verdiende een transfer naar Gladbach.

LEES OOK: Walter Benítez 'voelt zich in de maling genomen' door PSV

PSV brengt bod uit op Mikayil Faye

Van den Berg en Itakura zijn zeker niet de enige verdedigers die met PSV in verband zijn gebracht. Adamo Nagalo van FC Nordsjaelland is nog altijd in beeld en woensdag werd ook de belangstelling voor Barcelona-talent Mikayil Faye bekend. Volgens journalist Fabrizio Romano heeft PSV al een bod op Faye uitgebracht, maar geldt dat ook voor Lille OSC en Stade Rennais. De biedingen zouden allemaal een doorverkooppercentage én een terugkoopclausule bevatten, want Barcelona wil Faye in de toekomst kunnen terughalen. Vorig jaar zorgde een dergelijke clausule ervoor dat PSV Xavi Simons kwijtraakte aan Paris Saint-Germain.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV ziet flop van seizoen 2023/24 transfer van 14 miljoen euro maken

Een speler die niet wist te slagen bij PSV, maakt toch nog een fraaie transfer.