PSV kan droomtransfer vergeten: vraagprijs schiet gigantisch omhoog

PSV lijkt de komst van te kunnen vergeten. De verdediger van Liverpool is volgens David Ornstein van The Athletic op weg naar Brentford FC, terwijl Florian Plettenberg weet dat ook Bayer Leverkusen nog altijd hoopt op de komst van Van den Berg.

Brentford FC is bereid om aan de door Liverpool gestelde vraagprijs van twintig miljoen euro te voldoen. Hierdoor zou PSV definitief naast de komst van de Nederlandse centrale verdediger grijpen. Brentford FC was ook geïnteresseerd in Dara O’Shea (Burnley) en Anel Ahmedhodzic (Sheffield United) maar lijkt toch te gaan voor Van den Berg.

Bayer Leverkusen mengt zich in strijd om Van den Berg

Het lijkt er echter op dat ook Bayer Leverkusen ver wil gaan voor de oud-verdediger van PEC Zwolle. Plettenberg, journalist namens SkyDeutschland, meldt dat de kampioen van het afgelopen Bundesliga-seizoen contact heeft gehad met Liverpool over een transfer. The Reds zouden volgens de informatie van de Duitsers zelfs 25 miljoen pond (29,3 miljoen euro) verlangen voor Van den Berg.

Door de te hoge vraagprijs wil PSV doorschakelen. De Eindhovenaren zijn dringend op zoek naar versterkingen in de defensie. Jordan Teze zette vandaag (dinsdag) zijn handtekening onder een vijfjarig contract bij AS Monaco, terwijl Olivier Boscagli maar wat graag de overstap naar de Premier League wil maken.

Daarnaast zijn Mauro Júnior en Sergino Dest voorlopig niet inzetbaar wegens blessures. Dinsdag kwam naar buiten dat PSV ‘topfavoriet’ is in de strijd om Gonzalo Montiel. De 27-jarige Argentijn moet de opvolger worden van Teze. PSV is daarnaast ook doorgeschakeld naar Adamo Nagalo.

Ook Feyenoord wilde Van den Berg

Feyenoord heeft in deze transferperiode ook interesse gehad in Van den Berg, zo wist Voetbal International te melden. Het medium wist dat de Rotterdammers 'een kans zouden maken' bij de Nederlander.

