‘Feyenoord wil transfercoup plegen en Van den Berg voor de neus van PSV wegkapen’

Feyenoord gaat proberen te overtuigen om naar De Kuip te komen, aldus Voetbal International. Ingewijden melden dat algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese snel contact opneemt met Liverpool, de club van voormalig trainer Arne Slot. Daarmee hopen de Rotterdammers PSV en tal van Bundesliga-clubs af te troeven.

Sky Sport-journalist Florian Plettenberg wist eerder vandaag al te melden dat VfB Stuttgart, Hoffenheim, VfL Wolfsburg, Mainz, Borussia Mönchengladbach en Bayer Leverkusen achter de verdediger van Liverpool aanzitten. Van den Berg, die in de voorbereiding een prima indruk achterliet bij de Engelse topclub, hoeft niet weg uit Liverpool, maar zou zelf graag naar een club willen waar hij wekelijks aan spelen toekomt.

Feyenoord zou al langer belangstelling hebben in de 22-jarige centrale verdediger en ook de nieuwe trainer Brian Priske is gecharmeerd van de jongeling. Bovendien is de bekerwinnaar op zoek naar een extra verdediger nu de belangstelling voor Lutsharel Geertruida serieuze vormen aanneemt. Zo zouden Aston Villa en RB Leipzig wel oren hebben naar de diensten van de Oranje-international. Daarnaast is het ook niet uitgesloten dat Atlético Madrid zich weer gaat melden in Rotterdam voor Dávid Hancko.

Er hangt een fors prijskaartje om de nek van Van den Berg, zo zou Liverpool liefst twintig miljoen euro voor de verdediger verlangen. Desalniettemin is Van den Berg 'topprioriteit voor Feyenoord. Volgens VI denkt de Stadionclub een kans te maken bij de jonge Nederlander.

