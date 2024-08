‘Feyenoord krijgt telefoontje van talloze clubs, waaronder NAC Breda’

NAC Breda heeft zich deze week bij Feyenoord gemeld om Leo Sauer te huren, meldt 1908.nl. Er is echter forse concurrentie voor de Bredanaars. Zo zijn er ook andere Eredivisionisten die de Slowaakse linksbuiten willen inlijven, terwijl er ook concurrentie is uit België, Tsjechië en Oostenrijk.

De achttienjarige Sauer komt vooralsnog niet in de plannen voor van trainer Brian Priske, waardoor een (tijdelijk) vertrek aanstaande lijkt. NAC Breda, dat eerder vandaag linksbuiten Saná Fernandes van Lazio op huurbasis overnam, onderhandelt nu met Feyenoord over de transfer.

Volgens 1908.nl zullen deze ‘in het meest aannemelijke geval zullen resulteren in een losse verhuur zonder koopoptie’. Enkele weken terug gaf Sauer nog aan dat hij niet over een verhuurperiode wilde nadenken. “Ik focus me volledig op Feyenoord”, zei hij tegenover het Algemeen Dagblad.

Sauer maakte in de zomer van 2023 de definitieve overstap naar Feyenoord, nadat hij het jaar daarvoor al gehuurd werd van het Slowaakse MŠK Žilina. De jonge vleugelaanvaller speelde vooralsnog vijftien wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord, waarin hij goed was voor twee treffers en vier assists.

