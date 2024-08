'PSV topfavoriet voor huur Montiel: toekomstige tranfersom bekend'

PSV is topfavoriet om zich deze zomer te versterken met rechtsback , zo melden Spaanse media. De 27-jarige Argentijn moet in Eindhoven de opvolger worden van Jordan Teze, wiens verwachte transfer naar AS Monaco vandaag (dinsdag) bevestigd werd. De Eindhovenaren zouden Montiel dit seizoen op huurbasis gaan overnemen van Sevilla, waarbij een optie tot koop ter waarde van zeven tot tien miljoen euro zou zijn overeengekomen.

Montiel staat sinds de zomer van 2021 onder contract bij Sevilla, dat destijds elf miljoen euro overmaakte aan het Argentijnse River Plate om de speler in te lijven. Een jaar zorgde de rechtsback voor de beslissing in de WK-finale, door namens Argentinië de winnende strafschop te benutten tegen Frankrijk. Afgelopen seizoen werd Montiel, 32-voudig Argentijns international, op huurbasis gestald bij Nottingham Forest.

In het huurcontract tussen Forest en Sevilla werd een verplichte koopoptie ter waarde van elf miljoen euro opgenomen, die zou worden geactiveerd als de back een minimaal aantal speelminuten zou maken. Met 802 minuten, verdeeld over veertien Premier League-wedstrijden, voldeed Montiel daar echter niet aan, waardoor hij deze zomer terugkeerde in Spanje. Bij Sevilla is hij door de aanwezigheid van routinier Jesús Navas en opkomende talenten Juanlu Sánchez en José Ángel Carmona echter overbodig, schrijft La Liga de los Talentos.

Sevilla zou Montiel deze zomer dan ook het liefst verkopen. Er heeft zich volgens bovengenoemd medium echter niet één club voor een permanente transfer gemeld bij de Andalusiërs. Alleen PSV is concreet voor Montiel in de markt, zoals clubwatcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad zondagavond al wist te melden. Het zou gaan om een huurdeal met een optie tot koop ter waarde van zeven tot tien miljoen euro. Of die optie, net als bij Nottingham het geval was, automatisch gelicht wordt als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, is niet duidelijk.

