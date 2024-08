Na Benítez wéér een PSV'er met vertrekwens: Engelse club gaat voor huur met optie tot koop

PSV dreigt naast eerste doelman Walter Benítez ook zijn vaste stand-in deze zomer kwijt te gaan raken. De 27-jarige reservedoelman mag zich volgens Voetbal International verheugen in de belangstelling van Championship-club Blackburn Rovers, dat Drommel op huurbasis naar Engeland zou willen halen.

PSV kocht Drommel in de zomer van 2021 voor 3,5 miljoen euro weg bij competitiegenoot FC Twente. De doelman verloor in zijn eerste seizoen echter zijn basisplaats aan huurling Yvon Mvogo. Sinds de komst van Benítez, die twee seizoenen geleden overkwam van OGC Nice blijft de bijdrage van Drommel vooral beperkt tot de wedstrijden in de strijd om de KNVB Beker.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Geen weg meer terug: PSV heeft levensgroot probleem met Boscagli'

Benítez ligt nog vast tot het einde van het huidige seizoen, maar de Argentijn wil PSV dolgraag verlaten. De enkelvoudig international voelt zich volgens clubwatcher Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad) zelfs 'in de maling genomen' door de Eindhovense club, die een derde transferbod van Atlético Madrid (drie miljoen euro plus een miljoen aan mogelijke bonussen) zou hebben afgeslagen. Als Drommel - die bij PSV nog vastligt tot medio 2026 - zijn zin krijgt, trekt ook hij de deur in Eindhoven deze zomer achter zich dicht. VI schrijft dat Blackburn Rovers, dat na twee speelronden vierde staat op het tweede Engelse profniveau, de keeper op huurbasis over zou willen nemen, met een optie om hem definitief over te nemen.

LEES OOK: PSV wordt serieus en brengt bod uit van maximaal dertien miljoen euro

Werk aan de winkel

Tel daarbij op dat Jordan Teze eerder deze week is overgestapt naar AS Monaco en dat Olivier Boscagli zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar Brighton & Hove Albion, en het moge duidelijk zijn dat technisch directeur Earnest Stewart van PSV een druk slot van de zomerse transferperiode te wachten staat. "Stewart moest en wilde al drie verdedigers aan de selectie toevoegen, maar als ook Boscagli, Benítez en Drommel hun zin krijgen, heeft de technisch directeur nog drie lastige transferdossiers op zijn bordje die opgelost moeten worden in amper twee weken", becijfert VI. Voor de defensie zijn momenteel Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) en Mikayil Faye (FC Barcelona) in beeld.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV ziet flop van seizoen 2023/24 transfer van 14 miljoen euro maken

Een speler die niet wist te slagen bij PSV, maakt toch nog een fraaie transfer.