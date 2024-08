Van der Gijp heeft begrip voor bekritiseerde Lang: 'Dat is niet de transfer waar je op hoopt'

Wim Kieft en René van der Gijp zijn van mening dat er niet zo’n heisa van het gedrag van gemaakt moet worden. De PSV-aanvaller uitte na zijn wissel tegen Almere City zijn frustratie op onder meer een microfoon en een kratje bidons. Daarop kreeg kritiek van onder meer Guus Hiddink en Pierre van Hooijdonk.

“In iedere groep heb je een of twee onaangepasten”, begint Van der Gijp het onderwerp in de podcast KieftJansenEgmondGijp.”Bij PSV is dat Noa Lang, bij RKC is dat Michiel Kramer. Op zijn tijd hebben die raar en onaangepast gedrag. Ik zou dan denken: laat lopen joh. Je weet het”, is de analist eerlijk.

“Je weet dat hij drie keer per jaar iets raars doet ofzo”, reageert Kieft op zijn tafelgenoot. “Ik weet niet wat het bij die jongen is. Iedereen heeft wel een oordeel over hem en ik vind dat eigenlijk allemaal wel meevallen. Zo’n jongen heeft nog steeds een onvolwassen gedrag, maar dat maakt spelers ook wel weer leuk en apart.”

Van der Gijp heeft wel een verklaring voor de frustratie van Lang. “Ik denk ook dat hij slecht uit zijn blessure gekomen is”, noemt hij een oorzaak. “Kom op, als je Noa Lang heet moet je er gewoon drie maken tegen Almere. Als je dat niet doet, dan heb je gewoon een kutwedstrijd gespeeld.”, vervolgt Van der Gijp. “Misschien had hij daar wel de tering over in”, reageert Kieft. “Dat denk ik namelijk”, aldus Van der Gijp.

Michiel Kramer

Vervolgens gaan de heren in op de eigenaardigheden van Kramer. “Stel je nou voor. Volgende week heb je RKC – Almere en Michiel Kramer geeft opeens die voorstopper een stoot op zijn kin. Daar zou ik niet gek van opkijken”, vertelt Van der Gijp lacherig. “Ik vind het wel een mooie gozer die Michiel Kramer. Dat dan gewoon in een keer het licht uitgaat”, reageert Kieft.

Van der Gijp zou er in ieder geval niet gek van opkijken, zo vertelt hij. “Dan zou ik denken: zes wedstrijden schorsing en hij kan weer aan de bak. Bij iedere club heb je wel een of andere rare kwibus”, beseft Van der Gijp, die Huub Stevens uit zijn tijd bij PSV aanhaalt. “Hij maakte gewoon overtredingen, dat ik na de wedstrijd na hem toeliep en zei: Huub, dit kan echt niet hè. Dit kan je gewoon niet maken.”

Geen onaardig knaapje

Na het kleine uitstapje richting Kramer en Stevens hebben Kieft en Van der Gijp nog een slotwoord over Lang. “Ik denk niet dat Lang een onaardig knaapje is”, stelt Van der Gijp. “Hij zit ook een beetje met zichzelf in zijn knoop, met zijn gedrag. Diep in zijn hart weet hij ook wel als je van Club Brugge naar PSV, dat dat niet de transfer is waar je op hoopt. Je hoopt eigenlijk van Club Brugge naar Sevilla te gaan, of naar Napels”, beseft de analist, die aangevuld wordt door Kieft. “Hij begon wel geweldig vorig jaar. Je kon echt zien: dat is er wel eentje die meer heeft dan de gemiddelde aanvaller.”

