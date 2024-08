Van Basten ziet slecht gedrag in Eredivisie: 'Zo zeg je tegen je medespelers dat de trainer een boerenlul is'

Marco van Basten vindt het gedrag van van afgelopen weekend erg slecht. De aanvaller van PSV schopte naar alles wat los en vast zat nadat hij gewisseld werd tijdens Almere City - PSV (1-7). Dat was volgens de oud-voetballer een zeer slecht signaal richting zijn trainer.

Ruud Gullit ziet vooral een enfant terrible in Lang, zo vertelt hij bij Rondo. "Dit neigt een beetje naar: zolang alles gaat zoals hij het wil, is het oké. Zo niet, dan krijg je dit gedrag. Nu moet je met hem gaan praten en zeggen: dit kan echt niet." Bosz gaf na afloop van het gewonnen duel echter aan niet met de aanvaller in gesprek te gaan.

Rafael van der Vaart weigerde ooit eens linksbuiten te spelen onder Ronald Koeman, vertelde hij bij het programma op Ziggo Sport. Daar vergelijkt hij het moment van Lang een beetje mee. "Maar op een gegeven moment wordt je ouder. Dan krijg je kinderen, een vrouw, noem maar op. En dan schaam je je ook een beetje. Ik denk en hoop dat hij zich ook gaat schamen, over enkele jaren." De middenvelder vond de omstandigheden er ook totaal niet naar. "Je komt terug van een blessure, speelt uit tegen Almere en je staat voor... Wat maakt het uit? Kinderlijk gedrag."

Van Basten sluit zich helemaal aan bij zijn tafelgenoot. "Ik vind het heel slecht. Wat zegt dit richting je medespelers? Eigenlijk dat de trainer een boerenlul is, toch? Die trainer, die koekenbakker, haalt je eraf. Dat vind ik een heel slecht signaal. Ik had gehoopt en gedacht dat hij dit gedrag ontgroeid was."

