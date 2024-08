Hugo Borst is 'teleurgesteld' in Noa Lang en weet hoe PSV erover denkt

Een boze heeft op dit moment geen prioriteit bij PSV. Dat concludeert Hugo Borst naar aanleiding van Lang zijn reactie na zijn wissel in de uitwedstrijd tegen Almere City althans. Peter Bosz haalde Lang al vroeg in de tweede helft naar de kant en daar was de dribbelaar zichtbaar totaal niet blij mee. Hij schopte op weg naar de dug-out tegen van alles aan, maar Borst is toch wel een beetje teleurgesteld in diens ‘ingehouden’ woede.

Dit moet Lang zijn seizoen worden. De aanvaller maakte vorig jaar voor veel geld de overstap van Club Brugge naar PSV en beleefde een uitstekende start in Eindhoven, maar mede vanwege veel blessureleed slaagde hij er niet in zijn veelbelovende begin een passend vervolg te geven. Lang kwam na de winterstop niet tot nauwelijks in actie en had daardoor slechts een beperkt aandeel in de landstitel. De Oranje-international is gebrand op revanche, maar het komt er in de eerste wedstrijden van dit seizoen nog niet echt uit.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Noa Lang (25) misdraagt zich na wissel en richt schade aan buiten het veld

Dat geldt ook voor zijn woede na zijn wissel tegen Almere City, zag Borst. “De trap die hij tegen de microfoon gaf viel me vies tegen. Dat had veel harder gekund. Noa Lang schopte dat ding niet dwars doormidden - iets dat eventjes heel lekker kan voelen - maar hij hield zich in”, zo schrijft Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Jongens als Noa Lang kunnen soms kinderlijk boos zijn. Dacht hij toen hij misbaar wilde maken misschien op het laatste moment: ik ben nu zelf vader. En trapte daarom halfzacht tegen de microfoon. Zoiets? Ik schreef net dat hij nog een jongen is. Maar dat is hij, van 1999, niet meer. Hij is een man. En toch is hij een jongen, een kind nog.”

LEES OOK: Pierre van Hooijdonk haalt uit: 'Het lijkt wel een onhandelbaar kind'

Borst is te spreken over de reactie van Bosz na afloop. De oefenmeester vertelde voor de camera van onder meer ESPN dat hij moest lachen om het gedrag van Lang. “Bosz reageerde na afloop sterk. Hij had moeten lachen om het rare gedrag. De trainer had werkelijk geen idee wat eraan ten oorsprong lag. Boos op zichzelf, vermoedde Bosz”, zo hoorde Borst. Volgens de columnist ‘boeide’ het de coach niet dat Lang zo boos was met zijn wissel. PSV en Bosz hebben wel andere dingen aan hun hoofd. “Een boze jongen die een microfoon en bidonkrat omtrapt heeft geen prioriteit in Eindhoven. Allemaal erg pijnlijk voor Noa Lang natuurlijk. Hij vroeg om aandacht. Maar werd straal genegeerd. Daarom geef ik hem wat aandacht nu. Met een stukje in de krant, zodat Noa Lang weet dat het allemaal gezien is.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Peter Bosz: 'Hij is technisch de beste speler die ik ooit gezien heb'

PSV-trainer Peter Bosz vertelt wie ‘technisch de beste speler’ is met wie hij ooit heeft gewerkt.