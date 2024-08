Pierre van Hooijdonk haalt uit: 'Het lijkt wel een onhandelbaar kind'

Pierre van Hooijdonk is totaal niet te spreken over de houding van na diens wissel in de wedstrijd tussen Almere City en PSV. Peter Bosz haalde Lang al na een uur naar de kant en de aanvaller liet duidelijk merken dat hij dat helemaal niet leuk vond. Van Hooijdonk heeft geen goed woord over voor de reactie van de Oranje-international en noemt hem een ‘onhandelbaar kind’.

De ontmoeting met Almere City begon voor Lang nog zo goed. Hij verzorgde de assist voor de 0-1 van Guus Til en er lag voor PSV en Lang genoeg ruimte om nóg meer mooie dingen te laten zien. De miljoenenaankoop van vorig jaar slaagde daar echter niet in. Bosz haalde hem na een uur naar de kant voor Couhaib Driouech, die prompt vrijwel meteen scoorde. Even daarvoor had Lang zich van zijn slechtste kant laten zien door op de weg naar de reservebank tegen van alles en nog wat aan te schoppen.

LEES OOK: Guus Hiddink hekelt gedrag van Noa Lang: ‘Hier moet je hem gelijk op aanspreken’

De beelden worden zondagavond in Studio Voetbal nogmaals laten zien en Van Hooijdonk steekt zijn mening niet onder stoelen of banken. “Ik probeer altijd een beetje door bepaalde typetjes heen te kijken, want anders beïnvloedt het mijn manier hoe ik naar het spel kijk. Ik vind hem echt een geweldige speler, maar dit gedrag… Ik word daar zo vreselijk moe van”, zo verzucht Van Hooijdonk. De voormalig profvoetballer vergelijkt Lang met een ‘onhandelbaar kind’. Van Hooijdonk begrijpt niets van de reactie van Lang, die vorig seizoen worstelde met zijn hamstring en daardoor vooral in de tweede seizoenshelft heel lang aan de kant stond.

“Hij begon vorig jaar geweldig, maar daarna heeft PSV eigenlijk niets meer aan hem gehad. Die hamstringblessure kwam elke keer weer terug. Nou, oké”, vervolgt Van Hooijdonk. Lang kwam tot dusverre in alle officiële wedstrijden van dit seizoen in actie, maar PSV en Bosz doen rustig aan met de aanvaller. Volkomen logisch, zo vindt Van Hooijdonk. “Nu een nieuw seizoen en dan is PSV waarschijnlijk gewoon voorzichtig met hem. Dat is toch hartstikke logisch? Als je dat dan zelf nog steeds niet begrijpt… Je loopt daar en hebt zo’n honderd meter de tijd om tot bezinning te komen. En dan schop je bij de dug-out nóg tegen zo’n ding. Wat gaat er nou in je hoofd om man?”

