Guus Hiddink hekelt gedrag van Noa Lang: ‘Hier moet je hem gelijk op aanspreken’

Guus Hiddink is niet te spreken over het gedrag dat zaterdagavond tegen Almere City na zijn wissel vertoonde. De vleugelaanvaller van PSV werd na iets meer dan zestig minuten vervangen voor Couhaib Driouech en maakte vervolgens veel misbaar. Zo trapte Lang onder meer tegen een microfoon en een krat met bidons.

Presentatrice Fresia Cousiño Arias vindt dat zo’n reactie ‘af en toe’ wel moet kunnen, maar daar is de voormalig trainer van onder meer PSV en Chelsea het niet mee eens. “Vind je? Nee”, is Hiddink duidelijk. “Of hij moet zich zo hebben geuit omdat hij niet tevreden was over de zestig minuten die hij speelde en waarin hij nauwelijks aan bod kwam tegen Almere City. Als je het nog in zijn voordeel wil praten, dan kun je het zo uitleggen. Ietwat ironisch, eerlijk gezegd”, voegt Hiddink eraan toe. De voormalig PSV-trainer denkt echter niet dat het zelfkritiek was van Lang. “Hier moet je hem gelijk op aanspreken. Dit doe je niet. Of je zegt van: ga lekker naar de kleedkamer vriend.”

Vervolgens vraagt de presentatrice van Goedemorgen Eredivisie of er dan helemaal geen ruimte mag zijn voor frustratie. “Jawel, maar hooguit tien seconden”, reageert Hiddink. “Ik ben ook wel eens gewisseld en dat ik boos werd. Dat gebeurde niet vaak. Dan dacht ik: waarom ik. Maar dan ben je na tien, vijftien seconden, en je moet nog een afstand lopen tot de dug-out, wel afgekoeld.”

Analist Mario Been snapt wel dat Lang naar de kant werd gehaald door Peter Bosz. “Hij zat ook niet lekker in de wedstrijd moet ik zeggen”, vult hij aan. “Dus het is niet zo raar dat een trainer zo’n speler wisselt. De stand was ook al dusdanig oké (het stond 1-2 op dat moment, red.) en Driouech valt fantastisch in met een doelpunt en twee assists.”

“Dat weet je van tevoren natuurlijk niet”, reageert De Graafschap-speler Ralf Seuntjens daarop. “ Als Driouech invalt weet je niet wat hij doet. Maar ik denk dat Noa Lang sowieso nog niet echt een hele goede vorm heeft na zijn blessure. Ik denk ook dat hij zelf nog een beetje zoekende is. Misschien mentaal wat met zijn hamstring, dat hij er toch nog aan denkt. Maar ik heb nog niet de oude Lang gezien. Hoe hij vorig jaar begon, dat was natuurlijk wel top”, weet Seuntjens. Vervolgens besluit Hiddink het onderwerp. “Iedereen heeft recht op zijn gekheid, maar het kan ook iets te ver gaan vind ik dan.”

