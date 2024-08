Johan Derksen zegt vlak voor einde Vandaag Inside iets opmerkelijks over Olivier Boscagli

Johan Derksen begrijpt niet dat Brighton & Hove Albion is uitgekomen bij PSV-verdediger . The Seagulls willen de Fransman van de Eindhovenaren graag vastleggen, maar komen vooralsnog niet tot een akkoord met technisch directeur Earnest Stewart van PSV. Derksen zou het een te grote stap vinden voor de uitblinkende verdediger van PSV.

"Boscagli, dat is toch ook geen man voor een grote club", stelt Derksen aan tafel bij Vandaag Inside als Wilfred Genee het transfergerucht woensdagavond ter sprake brengt: "Brighton & Hove Albion is een mooie club, maar dat niveau heeft hij niet. Dat tempo kan hij nooit draaien", doelt Derksen op het hoge tempo tijdens wedstrijden in de Premier League. Het is een wereld van verschil in vergelijking met de Nederlandse competitie, waardoor de oud-voetballer van onder meer Go Ahead Eagles verwacht dat Boscagli het zwaar zou krijgen bij de club uit de bekende Britse badplaats.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Veerman twijfelt extreem aan transfer van ploeggenoot: ‘Ik zou het niet doen, maar hij wil hem pakken’

Collega René van der Gijp is iets genuanceerder en vindt het een mooie stap voor de Franse verdediger: "Ik snap wel dat hij dat wil, want Brighton is een leuke club voor die jongen. Als je een paar jaar bij PSV speelt en je kan dan naar de Premier League...Ik snap wel dat hij dat leuk vindt", zegt Van der Gijp, die de problemen in de defensie van de Eindhovenaren wel zorgelijk vindt. Van aanwinst Ryan Flamingo is de voetbalanalist nog niet onder de indruk: "Flamingo moet echt het eerste half jaar nog wennen. Ik denk niet dat hij het aankan. Flamingo kan over een halfjaar zo weer bij SC Heerenveen spelen", denkt Van der Gijp.

Of Boscagli naar Brighton & Hove Albion gaat is voorlopig nog maar de vraag, maar als het aan Peter Bosz ligt blijft de centrale verdediger in het Philips Stadion. In tegenstelling tot Derksen is de oefenmeester van de Eindhovenaren razend enthousiast over zijn steunpilaar in de achterhoede: "Hij is technisch de beste speler die ik ooit gezien heb", zei Bosz onlangs tegenover ESPN over zijn Franse verdediger.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 PSV ziet flop van seizoen 2023/24 transfer van 14 miljoen euro maken

Een speler die niet wist te slagen bij PSV, maakt toch nog een fraaie transfer.