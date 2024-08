Veerman twijfelt extreem aan transfer van ploeggenoot: ‘Ik zou het niet doen, maar hij wil hem pakken’

denkt dat moet afzien van een transfer naar Brighton & Hove Albion, zo vertelt hij voor de camera’s van ESPN. De middenvelder verscheen na afloop van de wedstrijd tegen Heracles Almelo voor de desk van de betaalzender en geeft aan dat hij een overstap ten zeerste afraadt.

Boscagli wordt sinds deze week nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Brighton. De Fransman zou een overgang naar de Premier League zelf zien zitten en wil vertrekken bij de landskampioen. Veerman praat met zijn ploeggenoot over de gang van zaken. “Je hebt het er met iedereen wel over, maar hij wil die transfer graag pakken”, begint de middenvelder.

“Misschien ook wel logisch, maar ikzelf zou het niet doen. Niks ten nadelen van Brighton, maar die gaan niet meedoen voor prijzen of wat dan ook. Hier speelt hij Champions League en heeft hij nog een eenjarig contract. Dus ik zou nog even nadenken als ik hem was”, gaat de spelverdeler van PSV verder.

Dinsdagavond kwam naar buiten dat Brighton zich bij PSV had gemeld voor Boscagli. De club uit het zuiden van Engeland zou al twee keer een bod hebben gedaan op de verdediger, waarvan het hoogste tussen de acht en tien miljoen euro zou liggen. Boscagli heeft in Eindhoven nog maar een contract voor een seizoen en zou wel oren hebben naar een overstap naar de Premier League.

