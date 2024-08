PSV komt dramatische eerste helft te boven, maar houdt smet over aan duel met Heracles

PSV heeft ook de tweede wedstrijd van het nieuwe seizoen winnend weten af te sluiten. De Eindhovenaren keken bij rust tegen een achterstand aan, maar stelden orde op zaken in de tweede helft en liepen uit naar een 1-3 overwinning. Een grote smet op de overwinning was het uitvallen van Johan Bakayoko en Richard Ledezma.

PSV startte onthutsend zwak aan de wedstrijd en werd al na vier minuten verrast in de counter. Heracles, dat deze zomer afscheid nam van de kunstgrasmat, brak uit met Bryan Limbombe, die door een domme actie van Fredrik Oppegård onderuit werd geschoffeld in de zestien. Brian de Keersmaecker wist het buitenkansje te verzilveren en zorgde voor de voorsprong voor de thuisploeg.

De Eindhovenaren speelden een van zwakste eerste helften onder Peter Bosz en moest in het tweede bedrijf uit een ander vaatje tappen. Guus Til verving de matig spelende Malik Tillman en was direct betrokken bij de gelijkmaker. De middenvelder zette goed druk, waardoor Ivan Mesík de bal op knullige wijze achter Fabian de Keijzer werkte.

Niet veel later stelde PSV – dat vlak daarvoor de paal raakte - orde op zaken via Johan Bakayoko. De Belg zag zijn aangeraakte inzet in het doel verdwijnen en hielp PSV aan de voorsprong. Diezelfde Bakayoko moest niet veel later het veld verlaten met een blessure, evenals Ledezma. Het is vooralsnog onduidelijk hoe ernstig deze blessures zijn.

De Eindhovenaren trokken de drie punten over de streep en liepen door een mooie eerste goal van Couhaib Driouech zelfs uit naar 1-3. De landskampioen blijft dus foutloos in de Eredivisie.

