Johan Bakayoko op walgelijke wijze uitgescholden door supporter Heracles Almelo

Een supporter van Heracles Almelo heeft zich zondagmiddag op walgelijke wijze laten gaan tegenover . De maker van de 1-2 werd in de 63e minuut uitgemaakt voor ‘kanker Belg’. De scheldpartij was duidelijk hoorbaar in de live-uitzending van ESPN.

Bakayoko zette na dik een uur voetbal een actie in aan de rechterkant van het veld, waarna de desbetreffende supporter zich liet gaan. “Hey kanker Belg, kut Belg”, valt er luid en duidelijk te horen op televisie. Ook op X verschenen er al snel reacties van oplettende kijkers van de wedstrijd tussen Heracles en PSV.

Artikel gaat verder onder video

Vlak voor de scheldpartij was Bakayoko goed voor de 1-2. De Belg zag zijn schot via een speler van Heracles achter Fabian de Keijzer verdwijnen. Enkele minuten na de scheldpartij viel de Belg uit met een blessure, waardoor hij vervangen moest worden door Hirving Lozano.

