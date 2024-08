‘Pech voor PSV: Eindhovenaren moeten doorschakelen in zoektocht naar verdediger’

gaat zeer waarschijnlijk niet naar PSV komen, zo weet Mounir Boualin van Soccernews. De Eindhovenaren hoopten de verdediging te kunnen versterken met de Japanner, maar ook het verhoogde bod van vijftien miljoen euro lijkt niet voldoende om Borussia Mönchengladbach te kunnen overtuigen.

Donderdagochtend maakte BILD melding van het feit dat PSV het oorspronkelijke bod van 11,5 miljoen euro had verhoogd naar een recordsom van vijftien miljoen euro plus bonussen. Hoe het nieuwe bod uit Eindhoven werd ontvangen in Duitsland, maakte de krant geen melding van. Volgens Boualin is het zo dat Mönchengladbach niet van plan is de verbeterede aanbieding te accepteren.

Borussia Mönchengladbach wil Itakura namelijk enkel kwijt als er nog een directe vervanger kan worden gehaald, maar die tijd lijkt er simpelweg niet te zijn. De transfermarkt sluit in Duitsland namelijk vrijdagavond om 20.00 uur, waardoor PSV de komst van de Japanner lijkt te kunnen vergeten. Mogelijk betekent dit dat de Eindhovenaren nu doorschakelen naar Mees Hilgers van FC Twente.

PSV komt te laat in actie

Wat extra zuur is voor PSV, is dat ze Itakura op een eerder moment in de transferperiode wel hadden kunnen overnemen voor een bedrag van vijftien miljoen euro. De Japanner had namelijk aan het begin van de zomer een clausule in zijn contract staan waardoor hij de club voor dat bedrag mocht verlaten, maar deze verliep op 1 juli.

Naar aanleiding van het nieuws van BILD over Ko #Itakura en #PSV: Borussia Mönchengladbach houdt de Eindhovense boot nog steeds af en het lijkt erop dat de deal ten dode opgeschreven is. Lees meer via: https://t.co/AGUSK0n4wJ — Mounir Boualin (@MounirBoualin) August 29, 2024

