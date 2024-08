‘PSV zet hoog in en wil recordsom neerleggen voor Itakura, moet haast maken’

PSV heeft het bod op verhoogd, zo meldt het Duitse BILD. Het huidige bod van de Eindhovenaren zou een bedrag van vijftien miljoen euro plus bonussen bedragen, waarmee technisch directeur Earnest Stewart een recordsom zou neerleggen.

PSV hoopt al sinds het begin van de transferperiode het hart van de verdediging te versterken. Lange tijd werd er aasden de Eindhovenaren op Sepp van den Berg van Liverpool, maar de Nederlander maakte voor dertig miljoen euro de overstap naar Brentford. Daarop werd er doorgeschakeld naar Itakura van Borussia Mönchengladbach, maar de Duitsers willen de centrale verdediger liever niet laten gaan.

Dinsdagavond schreef het Eindhovens Dagblad dat Itakura nog altijd het topdoelwit van PSV is, maar dat de verwachting is dat de Eindhovenaren daar wel het transferrecord voor moeten verbreken. Waar de landskampioen eerder een bod van 11,5 miljoen euro deed op de Japanner, heeft Stewart dit volgens BILD inmiddels verhoogd tot vijftien miljoen euro en bonussen.

Voorwaarden voor transfer Itakura

Of Mönchengladbach hiermee wordt overtuigd Itakura te laten gaan, zal in de komende dagen moeten blijken. Hoe dan ook moet de eventuele transfer uiterlijk vrijdag worden afgerond, aangezien de Duitsers de verdediger alleen laten gaan als er nog een vervanger kan worden gehaald. De transfermarkt in Duitsland sluit vrijdagavond om 20.00 uur.

