‘PSV moet transferrecord breken voor binnenhalen toptarget’

De verdediging van PSV geldt als het zorgenkindje van de selectie. Jordan Teze en André Ramalho zijn al vertrokken uit Eindhoven, terwijl ook Olivier Boscagli nog altijd hoopt een transfer te kunnen maken. Tegelijkertijd zijn Armando Obispo en Sergiño Dest langdurig geblesseerd, waardoor de spoeling dun is achterin bij de landskampioen. Het is zodoende geen verrassing te noemen dat PSV Itakura heeft bestempeld als topkandidaat.

Om de centrale verdediger van Borussia Mönchengladbach in te lijven, zal PSV wel een flink bedrag moeten betalen. De Duitsers zijn namelijk niet van plan om de Japanner zomaar te laten vertrekken. “Naar verwachting moet PSV het eigen transferrecord verbreken om hem in te lijven”, schrijft het Eindhovens Dagblad.

Transferrecord van PSV

Op dit moment is het transferrecord voor inkomende transfers van PSV in handen van een tweetal spelers. Afgelopen zomer legden de Eindhovenaren voor zowel Hirving Lozano als voor Jerdy Schouten een bedrag van vijftien miljoen euro neer. De verwachting is dus dat Earnest Stewart meer dan dat bedrag moet neerleggen voor Itakura. Tot dusver heeft de landskampioen niet meer dan 11,5 miljoen euro geboden op de Japanner.

