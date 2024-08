'PSV krijgt opnieuw flinke tegenvaller te verwerken in zoektocht naar centrale verdediger'

PSV zal hoogstwaarschijnlijk moeten doorschakelen in de zoektocht naar een nieuwe centrale verdediger. Roland Virkus, sportdirecteur van Borussia Mönchengladbach, heeft namelijk in de Duitse media laten weten dat de club niet van plan is om te laten gaan. Dat zou voor de landskampioen een fikse streep door de rekening zijn.

Het Duitse BILD kwam vorige week met het bericht dat PSV een bod van 11,5 miljoen euro had uitgebracht op de Japanse verdediger van Borussia Mönchengladbach. Ook zat directeur voetbalzaken Earnest Stewart afgelopen vrijdag op de tribune voor Itakura. Dit bod is volgens de sportdirecteur van Die Fohlen echter ontoereikend. Bovendien is de club allerminst bereid om mee te werken aan een transfer. “We denken helemaal niet aan het scenario om een verdediger te verkopen. Als de markt op gang komt, willen we in plaats daarvan zelf een zo veelzijdig mogelijke speler binnenhalen”, laat Virkus weten in gesprek met BILD.

Daarnaast zijn er naast de landskampioen nog meerdere gegadigden voor Itakura. Borussia Mönchengladbach lijkt alleen allerminst happig om de 27-jarige Japanner te laten gaan. Voor PSV is het niet de eerste tegenvaller in de zoektocht naar een centrale verdediger. Zo bleken Sepp van den Berg (die van Liverpool naar Brentford ging) en Mikayil Faye (transfereerde van FC Barcelona naar Stade Rennais) niet haalbaar voor de Eindhovenaren. Clubwatcher Rik Elfrink meldt op X ook dat het binnenhalen van Itakura voor PSV ‘niet van een leien dakje’ gaat.

PSV zit door het vertrek van André Ramalho, Shurandy Sambo en Jordan Teze, en de blessures van Sergiño Dest, Mauro Júnior en Armando Obispo dun in de verdedigers. Bovendien heeft Olivier Boscagli, die in de belangstelling staat van het Engelse Brighton & Hove Albion, zijn vertrekwens uitgesproken. Daarom is Stewart op jacht naar meerdere verdedigers.

Sportdirecteur Roland Virkus van Borussia Mönchengladbach heeft aan Duitse verslaggevers laten weten dat er behalve van PSV meer interesse is in Ko Itakura maar dat de Bundesligaclub de centrumverdediger niet meer kwijt wil. En dat het wat hem betreft een gesloten topic is. — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) August 26, 2024 Het binnenhalen van Itakura gaat voor PSV niet van een leien dakje, zoals het binnenhalen van Boscagli door Brighton ook niet eenvoudig is. De clubs willen de spelers niet kwijt en zitten dus heel hoog in de boom. — Rik Elfrink (@RikElfrink) August 26, 2024

